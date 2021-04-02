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巨型小行星撞地球？NASA：接下來百年不會拉警報

編譯周辰陽
阿波羅10號太空船1969年5月18日拍攝的地球影像。NASA於26日宣布，已排除小行星「阿波菲斯」2068年碰撞地球的任何機會。（美聯社）
阿波羅10號太空船1969年5月18日拍攝的地球影像。NASA於26日宣布，已排除小行星「阿波菲斯」2068年碰撞地球的任何機會。（美聯社）

以混亂之神「阿波菲斯」（Apophis）命名的小行星於2004年首度被發現後，部分太空科學家就對預測的軌道有疑慮，但美國航太總署（NASA）日前宣布警報解除，「阿波菲斯」往後一世紀都不存在撞擊地球的可能性。

衛報綜合報導，「阿波菲斯」寬度約340公尺，此前估計撞擊能量相當8.8億噸TNT炸藥。原本天文界估計「阿波菲斯」將於2029年與2036年兩度極為接近地球，甚至達到令人恐懼的程度，但NASA前一陣子排除這兩個時間點前後發生撞擊的任何機會，僅指2068年仍存有潛在的碰撞可能。

不過，就在「阿波菲斯」3月初以不到1700萬公里的近距離掠過時，科學家根據天文望遠鏡最新觀測結果完善它的環繞太陽軌道，排除2068年發生碰撞的可能性，並將「阿波菲斯」從小行星「風險名單」正式撤下。

NASA近地物體研究中心的法諾奇亞（Davide Farnocchia）聲明指出，「2068年撞擊不再存在於可能性領域內，我們計算至少接下來100年沒有顯現任何撞擊風險」。大學畢業後開始投入小行星研究的法諾奇亞表示，「阿波菲斯是危險小行星代表人物，看到它移出風險名單是有一定意義的滿足感」。

「阿波菲斯」將於2029年4月13日星期五來到距地球3萬2000公里內的位置，相當於地月距離的十分之一，比在距離地表3萬6000公里處運行的通訊衛星還要近，也會近到肉眼可見。（編譯周辰陽）

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