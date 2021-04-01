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歐巴馬也點讚…14歲少年靠裁縫 幫流浪狗找新家

綜合報導
14歲少年幫收容所裡的貓狗戴上自製領結，希望增加牠們被認養的機會。（取材自Instagram）
14歲少年幫收容所裡的貓狗戴上自製領結，希望增加牠們被認養的機會。（取材自Instagram）

美國14歲少年布朗（Darius Brown）自4年前年僅10歲時，就開始幫家附近動物收容所裡的貓狗戴上自製領結，希望增加牠們被認養的機會。

英國媒體「星期日標準報」（Evening Standard）報導，布朗4年前在颶風艾瑪肆虐美國後，發現許多災區的貓狗被送到他家附近的收容所。當他得知動物若無人認養很可能會被安樂死，決定用他學習2年的「技能」盡可能地助牠們一臂之力。

從小就愛戴領結的布朗自認和領結有著緊密的連結。他在學會製作領結後也做了一些給朋友，廣受朋友歡迎，後來他想到可以幫收容所動物製作領結，增加牠們的被領養的機會。布朗表示：「人們戴領結會看起來不錯，何不也幫狗和貓戴上領結呢？」

他也為名人的寵物製作領結，包括美國總統拜登（Joe Biden）的救援犬少校（Major）。連美國前任總統歐巴馬（Barack Obama）看了布朗為收容所動物努力的故事後，都曾發信讚揚布朗的工作。

布朗至今已做了多達1000個領結，每條領結製作時間約為15分鐘。

但是布朗並非天生手巧的孩子，他在8歲時被診斷出語言遲緩、認知遲緩和精細動作發展遲緩。當時姊姊戴絲海（Dazhai）看到布朗使用縫紉機還覺得「膽戰心驚」，但是布朗的媽媽認為如果他學會裁剪面料就能提升精細動作的技能，便請戴絲海教他手工活。

布朗的媽媽提起兒子滿是驕傲：「他從小就心胸寬大，願意向他人伸出援手。我很欣賞他的所作所為，以及他對人和狗發揮的影響力。」

少年8歲時學會使用裁縫機。（取材自Instagram）
少年8歲時學會使用裁縫機。（取材自Instagram）

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