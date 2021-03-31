世界最大油畫 4個籃球場大 6300公升油漆完成

訪客22日參觀正在杜拜亞特蘭提斯棕櫚酒店展示的英國當代藝術家賈菲利畫作。路透

英國當代藝術家賈菲利（Sacha Jafri）創作的世界最大油畫「人類的旅程」（The Journey of Humanity）日前在杜拜公開拍賣 ，由一位定居當地的法國國民以6200萬美元購入，創下在世藝術家拍賣畫作第二高價格的紀錄，所得將捐給協助孩童的慈善機構。

法新社與阿聯通訊社報導，賈菲利在新冠疫情 大流行期間，獲得阿聯一位政府部長贊助，和當地慈善團體與亞特蘭提斯棕櫚酒店合作，就在亞特蘭提斯棕櫚酒店舞廳的地板創作「人類的旅程」，總共使用1065支刷子與6300公升油漆，面積達1595.76平方公尺，相當近4個籃球場，經金氏世界紀錄認證為世界最大藝術油畫。

英國當代藝術家賈菲利（左）22日舉起加密貨幣商阿布敦（右）的手。阿布敦以6200萬美元標得賈菲利創作的「人類的旅程」。路透

據報賈菲利每天用20小時繪畫，歷經7個月時間創作出「人類的旅程」，原先計畫分成70幅畫裝框售出，目標籌得3000萬美元，為全球貧窮地區孩童的健康、衛生與教育 提供資助，並藉此激發人道主義運動，但最後全由經營加密貨幣業務的阿布敦（Andre Abdoune）購入。

阿布敦表示，他來自一個貧困的家庭，知道有時沒飯吃的感覺是什麼，但至少他還有父母的愛、教育與支持，直指「人類的旅程」是一幅非常有力的畫作，「對我來說，把它分成一幅幅畫是個錯誤」。

阿布敦同時強調新冠大流行對全世界小孩造成傷亡，「我們必須做出回應，如果我能把我的一小片拼進拼圖，我會很高興」。他自稱現正計畫「第二步」，希望籌得更多善款，目前則打算讓畫作先留在杜拜。