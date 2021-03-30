蘇伊士運河大「塞船」 俄搶客推「北方海路」

「長賜輪」在蘇伊士運河擱淺，癱瘓這條全球最繁忙航運水道之一。俄羅斯趁機推動「北方海路」。（取材自臉書）

台灣長榮海運「長賜輪」在蘇伊士運河 擱淺，癱瘓了這條全球最繁忙航運水道之一。俄羅斯 趁機推動「北方海路」（Northern Sea Route）為蘇伊士運河以外的另一選擇。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）長期以來主張海上貨運可沿著俄羅斯的西伯利亞海岸航行，不一定要經過蘇伊士運河，如今長賜輪堵住蘇伊士運河，俄羅斯藉此機會再次強調「北方海路」的可行性。

中央社引述外電報導，俄羅斯國營核子企業Rosatom對於蘇伊士運河事件，半開玩笑地提出3個理由，要各國「將北方海路視為蘇伊士運河之外的可行選項」。

第1個理由是，北極海航道提供「更多空間，可用巨型貨船繪出（航行路線）獨特圖案」。Rosatomc還附上新聞網頁連結，內容是長賜輪在擱淺之前的路線圖，看起來像是男性生殖器。

Rosatom表示，第2個理由是如果船在北方海路被困住，俄羅斯會派破冰船協助。

第3個理由則是「你可能會卡在蘇伊士運河好幾天」。Rosatom上傳變造後的「王牌大賤諜」（Austin Powers）系列電影 畫面動圖，呈現主角卡在狹窄隧道內來回移動的樣子，電影中的主角原本開著接駁車，在動圖中被改成長賜輪。