我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

90%家庭有人確診 賓州阿米希成首個群體免疫社區

隨冰山漂流？ 北極海象遊遍英國暴紅

編譯張君堯
英國威爾士海岸近日出現一隻來自北極圈的海象，為近期第二次類似事件，也意外讓海象暴紅。（路透）
英國威爾士海岸近日出現一隻來自北極圈的海象，為近期第二次類似事件，也意外讓海象暴紅。（路透）

英國威爾斯海岸近日出現「稀客」：一隻來自北極圈的海象，為近期第二次類似事件，也意外讓海象暴紅、甚至被民眾取名。

愛爾蘭海岸上周也曾出現一隻海象，是當地自2004年首次見到，當時有專家認為牠可能在冰山上睡著，並隨著冰山從格陵蘭（Greenland）向南漂流橫過大西洋來到愛爾蘭。

目前還不確定在威爾斯見到的海象與上周在愛爾蘭看到的是否為同一隻，但可能性相當高，不過牠在當地似乎已經累積一定人氣，有些人甚至建議將其取名為「威利」（Wally）。

海洋保護慈善機構「Orca」的科學保護人員露西•巴貝（Lucy Babey）指出，威利可能來自格陵蘭島的東海岸，也可能來自斯瓦爾巴特群島（Svalbard）。

不過「愛爾蘭鯨魚海豚小組」（Irish Whale and Dolphin Group）認為兩者確實是同一隻，他們在推特上解釋「比較其白色斑紋和象牙長度後，可以確認是同一隻」，意味著威利可能在六天內「旅行」了450公里。

海象為何會南下仍是個謎，儘管有人認為可能是無意間坐上漂浮的冰，但巴貝表示威利也可能只是在覓食、或被打擾到而遷移。

英國 推特

上一則

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

下一則

憂兩岸發生事態 日本自衛隊擬增與那國島駐員

延伸閱讀

女兒涉毒／81歲吳耀漢停工2年天天洗腎

女兒涉毒／81歲吳耀漢停工2年天天洗腎
歐盟劍指英國 公布為期6周疫苗出口禁令

歐盟劍指英國 公布為期6周疫苗出口禁令
班克西畫作 1675萬英鎊賣出 捐英國民保健署

班克西畫作 1675萬英鎊賣出 捐英國民保健署
嚴懲出國旅遊 英國英格蘭重罰5000英鎊

嚴懲出國旅遊 英國英格蘭重罰5000英鎊

熱門新聞

「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

2021-03-25 01:20
長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍。Getty Images

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

2021-03-25 07:34
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00
27日的衛星照片顯示，長榮長賜號卡在蘇伊士運河。（路透）

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

2021-03-27 20:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知