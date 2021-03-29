冰島火山噴發 遊客邊賞奇景邊用熔岩餘溫烤熱狗

民眾登火山欣賞熔岩，還有人製作「火山烤熱狗」。(視頻截圖)

冰島西南部雷克雅內斯半島，近一個月內出現超過4萬次地震 ，讓島上一座休眠6000年的法格拉達爾火山（Fagradalsfjall）再度噴發，吸引數以千計遊客前往觀賞壯麗景象。甚至有人還帶著棉花糖、熱狗和麵包，直接在火山熔岩上製作「火山烤熱狗」，大受歡迎。

中廣、ETtoday引述每日郵報報導，專家觀察，當地火山口出現大約200公尺長的裂縫，不斷流出火紅岩漿和煙霧，日前火山噴發 有停滯跡象，研判不會對民眾帶來危險，當局也開放遊客靠近觀賞。

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不過，專家也提醒，距離火山地點約20公里還有另一座火山卡特拉更令人擔心，它若爆發，威力恐是目前火山威力的10倍，卡特拉是否會被喚醒，冰島政府嚴陣以待。

這座火山的爆發口距離首都雷克雅維克（Reykjavik）僅40公里，從最近的公路徒步90分鐘就可抵達，許多民眾日前湧入，觀賞這難得一見的畫面，甚至還有人帶著熱狗和棉花糖上山，直接將熱狗放在表面冷卻的岩漿上，準備做一道火山烤熱狗。

21歲的工程師約翰松（Ulvar Kari Johannsson）表示，這是他第一次近距離看爆發中的火山，「聞起來很糟糕，但讓我驚訝的是岩漿居然是橘色的，（顏色）比我們想像的還要深很多」。他的朋友費內蒙特（Lucille Fernemont）也開玩笑地說：「岩漿附近的溫度上升了攝氏10至15度，我們的臉都熱紅了，這也讓我想起夏天的燒烤。」

除了徒步來到火山口外，也有人選擇帶無人機來記錄壯闊景觀，更有不少人直接搭乘直升機從空中俯瞰。專家指出，到目前為止約有30萬立方米的岩漿從地底下流出，熾熱的岩漿堆積在山谷冷卻後，就會凝固成黑色，而這次噴發的量也是相對較少的。