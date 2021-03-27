14歲少女遭霸凌丟河溺斃 激起法國學生大遊行

艾莉莎（看板中人）慘案發生後，巴黎的各級學校也發起了數千人的「學生反霸凌大遊行」。Getty Images

法國巴黎1名14歲的高中少女艾莉莎（Alisha），日前在遭遇校園霸凌 與復仇式色情後，被2名同班情侶設局殺害，Alisa在顱骨破裂、但還有意識且不斷求情的狀態下，被同學從高處扔落塞納河、活活淹死。慘案發生後，巴黎的各級學校也發起了數千人的「學生反霸凌大遊行 」，但事件的來龍去脈，卻是頗為複雜且殘酷。

這起事件發生在巴黎西北的阿讓特伊（Argenteuil），14歲的艾莉莎與兩名兇手——15歲的少年T與少女A是當地一所職業高中的同班同學。根據同學的說法，3人是班上的鐵三角好朋友搭檔，一開始T男先與艾莉莎短暫交往，但幾星期後就移情別戀、轉與少女A在一起。雖然這樣的感情轉折，並沒有在第一時間影響艾莉莎與A女的關係，兩人依舊是校學閨密；但疑心生暗鬼的T男，卻開始懷疑前女友艾莉莎離間自己的感情，並開始唆使A女與自己一同排擠、霸凌艾莉莎。

霸凌行為 最後導致犯罪悲劇

T男透過非法手段侵入艾莉莎的手機，並將不法取得的被害者裸照，上傳到了班上群組，並惡意散播各種報復式色情的攻擊性傳言，同時更要求A女加入偷拍與霸凌艾莉莎的行列。

民眾到艾莉莎學校獻花致哀。歐新社

兩情侶的霸凌行為與犯罪作法，很快地就對艾莉莎造成極為嚴重的身心創傷；但與一般想像不太一樣的是，班上的其他同學似乎沒有跟著情侶檔起舞，在霸凌與盜發裸照事件後，艾莉莎也有向師長、父母求救。

學校也明快地對涉及霸凌的T男A女「停學處分」，準備將情侶倆「退學」，並啟動心輔機制，建議艾莉莎與父母「儘快報警」舉發少年T的犯罪行為。但由於疫情、寒假與少年網路犯罪的報案程序極其複雜， 艾莉莎一家雖然到了警察 局，但直到艾莉莎死前都沒能完成程序，原本針對「退學T男」的紀律審查會議，也拖延至3月9日才要舉行。

誰知在退學審查會議前夕，心懷怨恨的T男為了報復「害自己被懲罰」的艾莉莎，竟然唆使女朋友A一同設下陷阱，三番兩次地要求艾莉莎出來見面，「一口氣把心結講開。」

事發的A15號公路橋墩。路透

雙方於是約好在3月8日，也就是退學會議的前一天，在巴黎塞納河畔、A15號公路高架橋墩下的聖但尼碼頭見面。艾莉莎赴約到場後，卻被一旁埋伏的T男從背後襲擊，將艾莉莎打成重傷，A女就在旁邊把風，笑看男友的「血腥報復」。

T男在重傷艾莉莎後，不顧當事人的哭救求饒，就同A女一同把還有意識的艾莉莎拋入橋墩下冰冷的塞納河裡。情侶倆人就若無其事地回到T男家中，安安靜靜地完成了盥洗，並對房門外的T男之母提問：「媽媽，你人生中沒有犯過『大錯』？」T男之母發現不對勁追問，T男毫無悔意地表示：自己剛剛襲擊了艾莉莎，並把半死的受害人給扔進了塞納河裡。T男之母一時間反應不過來，只能在慌張安撫兩人後，隻身一人趕到聖但尼碼頭岸邊，但沒看到艾莉莎的蹤影，只發現一個沾滿鮮血的手套與一撮人類長髮。

T男之母回家後，情侶兩人已經離開、躲入另一個巴黎友人的家中，慌張的媽媽也只能親自報警：「我兒子好像剛剛殺了人。」T男家屬的報警時間，剛好與艾莉莎母親報案「女兒失蹤」，巴黎警方因此全力出動搜索，在同日凌晨逮捕了逃亡中的T男A女，並於塞納河上發現了早已氣絕、死因為溺水的14歲少女艾莉莎。

被捕的T男A女，在警察局內招供不諱、但口供內容卻是極為平靜而絲毫不見悔意。種種駭人聽聞而且匪夷所思的少男少女殺人案，因此隨即震撼了法國社會，並引發了一連串反霸凌串聯的「白色大遊行」與校園悼念活動。但案件附加的衝擊性傷口，卻也讓法國輿論難以消化與接受。

但在青少年與學生族群之間，艾莉莎人生的悲劇結束，卻勾起許多「校園霸凌」的殘酷記憶，這也是後續悼念的白色大遊行，能在極短時間內成為青少年社會運動、自主號召出數千名學生上街悼念的原因。

事實上，過去10年來，法國校園霸凌問題的嚴重性，正隨著時代與網路時代的進步而日漸惡化——根據法國政府2020年所公布的調查，全法國的未成年學生中，每年約會發生70萬起霸凌通報；每10個學生中，就有一人經歷過「被霸凌」的痛苦經歷；每4個被霸凌者中，更就有1人曾想過自殺來結束被霸凌的現實困境——嚴峻的狀況，已是法國教育政策中，最為迫切而嚴峻的救命問題。

案中的3人都是家庭功能健全、沒有犯罪接觸史的「少年白紙」，犯罪動機與行徑明顯無關於保守派意見所控的浪流連；同時就機制而言，艾莉莎的學校已經很明快地懲處霸凌情侶檔，除了給予被害者法律建議外，也暫時禁止兩名加害者重返校園、進一步對被害人造成威脅。誰知就結果而論，一切的努力依舊阻擋不了一條無辜生命的殞去？

家長懷疑：我的孩子在校平安嗎

「但艾莉莎的死，卻驚醒了許多法國的家長....爸爸媽媽們開始自我懷疑：『我的孩子們，在學校真的平安嗎？』」

法國世界報表示：但也因此，許多原本被忽略的求救訊號，才因為這起心碎的新聞事件而被觸動、被「大人們」感知聽見。各種啟動世代對話、家庭對話的呼聲，這也才成為「白色大遊行」之後，動員起法國社會的自我檢視與反省。

圖為艾莉莎的家人。歐新社

「我的心頭肉被割走了，我的艾莉莎...回不來了。」在白色大遊行上，上台致詞卻崩潰號哭的艾莉莎之母，對著台下的數千學生家長如此哭訴，而攙扶著她的艾莉莎之父，亦傷心欲絕地說：「拜託大家，不要再坐視霸凌行為...不要再讓這種悲劇，繼續發生在你們女兒、你們姊妹，你們那些最親愛的人的身上。」