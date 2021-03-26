全球僅6顆 淘金客挖出46億年罕見隕石

澳洲兩名男子在2016年到昆士蘭北部淘金，竟探勘到一顆246億年前誕生的隕石，目前全球僅6顆。（取材自推特@ABC Canberra）

澳洲 兩名男子在2016年到昆士蘭北部淘金，意外探勘到一顆25公斤的石頭，但因外觀平凡無奇，一直將石頭擺放在車子後車廂，直到去年進行檢驗後，才得知這是一顆46億年前誕生的隕石，目前全球僅6顆。

據每日郵報報導，麥克雷(Paul McRae)與好友米勒(John Miller)在昆士蘭州北部的喬治敦(Georgetown)附近淘金，沒想到搜索時金屬探測器竟發出巨響，隨後便開始挖掘的工作，並且挖出了一顆重達25公斤的石頭，但因不清楚此顆石頭的來歷，便將他帶到澳洲地球科學局(Geoscience Australia)做檢測。

經檢驗，此顆石頭誕生時間約在46億年前，基本上和跟地球一樣古老。科學家佩特科夫斯基(Steven Petkovski)解釋，「當麥克雷說他們的後車廂有顆石頭要給我看時，其實我並未抱太大希望，因為有很多民眾送來的石頭全都是假的」，但這顆「鐵隕石」，其成分含有鐵鎳片，是非常罕見的石頭。

「目前地球上僅5顆，分別在南極4顆、美國 1顆，如今發現的則是第6顆罕見隕石，且體積最大。」佩特科夫斯基透露，此顆隕石價值不菲，若被切成數塊販售，麥克雷與米勒將有用花不完的財富，但他們最後選擇將其用於教育 ，最終以20萬元美元賣給澳洲地球科學局，提供民眾觀賞及教育。