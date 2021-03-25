超想去…任天堂樂園開幕 真人版瑪利歐來了

日本大阪環球影城新設的的「任天堂園區（Super nintendo world）」開園。（取自大阪環球影城官網）

日本大阪環球影城 新設的的「任天堂 園區（Super nintendo world）」開園了。園區主打口號「WE ARE MARIO 」，藉由能量手環「敲磚塊集金幣」，讓遊客在逼真的電玩世界裡盡情互動，彷彿成為超級「瑪利歐」。

朝日新聞報導，任天堂園區讓現實中遊客體驗遊戲的世界，首先，穿過一條綠色水管後，迎接的將是一片蘑菇王國的景色，栗寶寶、烏龜等敵兵將會四處出沒。

園區裡不僅蘑菇會跑、金幣會轉、食人花會張嘴、還有會壓人的巨石，讓大人、小孩盡情釋放，置身於逼真的電玩世界。

特別受到矚目的瑪利歐賽車 ，結合實體車子與特效，將透過AR技術與特效讓比賽真實上演。出發時配戴附有屏幕的耳機，會感覺人物真實在眼前移動。雖然透過轉動方向盤營造甩尾等感覺，但實際上，車輛將沿鐵軌緩慢移動，因此即使是孩童，也可以安心地體驗。

此外，還有騎在烏龜「耀西」繞園、在「奇諾比奧」餐廳用餐等。

園區內，還有與專用腕帶連動的APP，當觸碰方型寫著問號的箱子，將會出現敵人炸彈兵等迷你遊戲，只要順利闖關，就能在APP上面累積錢幣、印章，隨著分數高低排名將有起伏。環球影城希望藉由排名比賽，促使遊客再次造訪。