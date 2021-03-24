敘利亞10年內戰 千萬人沒了家

敘利亞5歲男童2016年在內戰中被炸得滿臉是血，眼神呆滯。（路透資料照片）

敘利亞內戰10年了。2011年1月，從突尼西亞開始的茉莉花革命擴大為人民起義的「阿拉伯之春」運動，同年3月敘利亞爆發全國性示威，卻未能如民眾期望邁向民主，而是惡化成內戰。10年來，支持敘國政府軍和反抗軍的勢力割據，加上伊斯蘭國（IS）趁勢崛起，敘利亞領土支離破碎，逾千萬民眾流離失所，不勝唏噓。

全國示威 阿塞德直接鎮壓

阿拉伯之春的民主示威潮，造成突尼西亞總統班阿里下台流亡海外，利比亞領導人格達費逃亡八個月後在家鄉被擊斃。敘利亞達拉鎮民眾在街頭塗鴉寫著「輪到你了，醫生。」指的就是曾負笈英國，有眼科醫師資格的敘利亞總統阿塞德。

敘利亞內戰造成大量人民逃往國外、淪為難民，圖為他們試圖從希臘邊境進入馬其頓。（歐新社資料照片）

2011年3月15日，原本只在幾個城市舉行的示威，擴大至敘利亞全國，民眾要求阿塞德下台，舉行民主選舉。

然而，2000年就任的阿塞德一開始就不打算讓步或和反抗軍談判，直接出兵鎮壓反政府勢力。

甚至，為了分化反政府勢力，敘國政府還釋放一批凱達組織囚犯，部分民兵加入沙姆解放組織（舊稱努斯拉陣線）或其他武裝團體，讓原本只是人民起義的抗議行動惡化成內戰。

IS崛起 政府軍一度陷絕境

除了政府軍和反抗軍，還有許多外部勢力干預敘國內戰，包括支持阿塞德的伊朗 及黎巴嫩真主黨，2014年開始空襲政府軍的美國 及盟軍，2015年開始空襲反抗軍的俄羅斯 ，在敘國北部打擊伊斯蘭國的庫德族，還有藉救援之名攻擊庫德族的土耳其。

其中不能不提的，就是近代最暴力的激進組織伊斯蘭國。

IS以建立哈里發國為號召，吸納許多民兵，在敘利亞攻城掠地，占領煉油廠及產油設施。戰況最激烈的時候，敘利亞政府一度失去逾八成的領土控制權。

敘利亞難民去哪了 製表／莊蕙嘉

敘利亞知名民主運動人士達維許回顧當初加入策畫推翻政府的合作委員會，他承認：「我們開始革命時想得太天真。我們的訴求是感性、詩意而浪漫的，以為我們站在道德制高點就足夠，當政府和激進分子找到實質的夥伴和豐富的資源時，我們卻什麼都沒有。」

達維許指出：「其他所有人武裝齊全，我們卻是赤裸裸地進入戰場。」

武裝衝突變少 6成人口仍吃不飽

政府軍在2017年開始大反攻，瓦解反抗軍和IS並收復失土。去年3月，土耳其和俄羅斯達成停火協議，武裝衝突規模與次數確已減少。

敘利亞內戰目前看似告一段落，但是10年光陰已付出慘痛代價。

人口2,200多萬的敘利亞，超過一半民眾被迫離開家園，逃往鄰近國家或歐洲。包括平民、各陣營軍人及外國人，逾40萬人在戰火中喪生。

古城阿勒坡在空襲下面目全非，形同人類文明浩劫；而群雄割據下，敘利亞政府現今僅控制不到三分之二的領土及約1成5的邊界。

目前控制敘利亞的勢力 製表／莊蕙嘉

根據聯合國估計，敘利亞內戰造成6成人口處於食物不安全狀態，貨幣更重貶98%。

世界展望會報告則指出，10年內戰造成高達1.2兆美元損失。

住在敘利亞首都大馬士革的男子胡山說：「以戰鬥已經結束的狀態來說，內戰已經結束了，但我們的傷口還在淌血。眼前所有人正經歷的危機是經濟，戰爭也許是結束了，但苦難還在持續。」