IS洗劫古文物 文化創傷難癒合

敘利亞10年內戰，除了導致民眾流離失所，更造成文化浩劫，全球最古老城市之一的阿勒坡在空襲下殘破不堪，古城巴邁拉的文物亦慘遭武裝分子損毀或搶奪。

最古老城市 空襲滿目瘡痍

敘利亞擁有6處獲聯合國 教科文組織認可的世界文化遺產，包括阿勒坡古城、巴邁拉、大馬士革古城等，大多具有千年以上歷史，阿勒坡更被考古學家認可為世界最早有人類居住的城市之一。

巴邁拉（Palmyra）是敘利亞重要古城之一，早在絲路發達之時就是商隊的休息站，建築融合希臘、羅馬、波斯與中亞風格，是多重文化的象徵。巴邁拉城內有道數公里長的柱廊，是知名的觀光 景點。

然而，這兩座古城都在敘利亞內戰中遭到嚴重的破壞。2012年開始，政府軍和反抗軍在阿勒坡交戰。2015年5月，伊斯蘭國（IS）攻擊並控制巴邁拉，洗劫古文物。

拷打加斬首 逼問古物去處

管理巴邁拉博物館 的哈里里，為了保命曾逃出城，離開前盡其所能把文物藏起來。他說：「我經歷過一些難熬的日子，我們被搶劫好幾次。但是我人生中最痛苦的一天，是回到巴邁拉後，看到被破壞的古文物和殘破不堪的博物館。」

哈里里說：「他們打破、粉碎所有雕像的臉，有些能夠修復，但其他的已被徹底破壞。」

IS設立一個部門，專責管理搶來的古文物，透過骨董黑市賣到海外，搬不走的就打壞炸爛。為了得知古文物被藏在何處，IS曾嚴刑拷打首席考古學家阿薩德（Khaled al-Asaad），將他殺害後把斬首後的屍體公開示眾。

神廟、柱廊 慘遭文化屠殺

巴邁拉的柱廊在槍林彈雨中遭嚴重破壞，知名的夏明神廟（Baal Shamin）也被炸毀，考古學家形容巴邁拉猶如經歷一場文化屠殺，令人想起2001年神學士炸毀阿富汗的巴米揚大佛。

敘利亞文物局前局長阿布德卡林指出，經過10年戰火摧殘，敘利亞約有10%的文物遭破壞，超過4萬件古文物從博物館或遺址被搶走。他說：「在敘利亞2000多年的歷史中，從未有比這場戰爭更糟的時候。」

雖然內戰暫告一段落，但許多受損的文物和遺址難再復原。