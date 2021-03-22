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拒還希臘「帕德嫩神殿」石雕 英喊：合法擁有

綜合報導
英國首相強生堅稱，英國「合法擁有」埃爾金大理石雕。（路透）
英國首相強生堅稱，英國「合法擁有」埃爾金大理石雕。（路透）

希臘近年一直希望英國歸還擁有2500多年歷史、屬古希臘文物的埃爾金大理石雕（Elgin Marbles），然而英國首相強生早前接受希臘刊物《Ta Nea》訪問時，堅稱英國「合法擁有」該石雕，拒絕歸還。他並提及自己是牛津大學古典學畢業，對希臘歷史有認識。

埃爾金大理石雕原藏於帕德嫩神殿（The Patrhenon）和雅典衛城，是雅典的部分雕刻與建築殘件，在1816年，時任英國駐希臘大使埃爾金伯爵（Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin）獲得當時統治希臘的鄂圖曼帝國許可，將80米長的石雕運到倫敦，其後轉賣給大英博物館

希臘於1832年獨立後，一直要求英國歸還石雕，希臘總理米佐塔基斯前年還曾以無償租借手工藝品予英國作為交換條件，尋求英方歸還石雕，讓希臘在獨立200周年時展出，但始終不得要領。

大英博物館內的埃爾金大理石雕。（路透）
大英博物館內的埃爾金大理石雕。（路透）
大英博物館內的埃爾金大理石雕。（取材自維基百科）
大英博物館內的埃爾金大理石雕。（取材自維基百科）

英國近年對歸還被掠奪文物態度消極，大英博物館更曾稱文物屬「人類共同遺產」，並拒絕歸還。相反地，法國已與希臘達成協議，願意歸還部分藏於羅浮宮的文物。希臘政府曾經考慮就此問題向國際法庭提告英國政府，但最後還是採取外交的途徑，要求聯合國教科文組織調解，但英國政府拒絕調解提議。

曾將埃爾金形容為「小偷」的希臘文化部長曼多尼指出，強生無視埃爾金非法獲得石雕的歷史證據，希臘堅決認為大英博物館沒有合法擁有石雕的權利。

大英博物館內的埃爾金大理石雕，原藏於帕德嫩神殿（The Patrhenon）和雅...
大英博物館內的埃爾金大理石雕，原藏於帕德嫩神殿（The Patrhenon）和雅典衛城。（路透）

英國 博物館 倫敦

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