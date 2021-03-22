泰姬瑪哈陵門票又漲 外國客想「一窺全貌」要付22美元

印度政府決定調漲世界文化遺產泰姬瑪哈陵的門票票價，外國遊客要完整參觀泰姬瑪哈陵，必須支付1600盧比（約22.08美元）。（歐新社）

受到新冠疫情 衝擊，印度 政府也決定調漲世界文化遺產泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）的門票票價，印度和外國遊客要完整參觀泰姬瑪哈陵，必須支付480盧比（約6.62美元）和1600盧比（約22.08美元）。

目前泰姬瑪哈陵的票價是印度遊客50盧比、外國遊客1100盧比，不過，印度政府計畫分別漲至80盧比和1200盧比。

泰姬瑪哈陵所在的北方省阿格拉發展局（Agra Development Authority），也計畫向進入泰姬瑪哈陵主體陵墓的遊客收取200盧比，以增加地方政府旅遊收入。

再加上負責管理泰姬瑪哈陵的印度考古研究所（Archaeological Survey of India）向遊客所收取的200盧比，如要完整參觀泰姬瑪哈陵，包括主體陵墓，印度遊客共須支付480盧比，外國遊客要支付1600盧比。

中央社報導，對泰姬瑪哈陵調漲門票價格，印度和外國遊客都不太滿意。一名在新德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）工作的外國人傑生（Jason）表示，漲價必須合理，如果泰姬瑪哈陵的環境和服務可以再提升讓遊客明顯感受，漲價當然沒有問題。

印度民眾拉杰特（Rajat）說，過去印度遊客花50盧比就可以參觀包括主體陵墓在內的泰姬瑪哈陵，現要再漲價，將讓許多印度人無力負擔而無法看到本國的驕傲遺產，印度遊客數量也將會減少。