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納粹搶奪的克林姆畫作 法國83年後物歸原主

綜合報導
奧地利畫家克林姆作品「樹下的玫瑰」。（路透）
奧地利畫家克林姆作品「樹下的玫瑰」。（路透）

奧地利畫家克林姆（Gustav Klimt）作品「樹下的玫瑰」原屬於一個猶太家族，持有人在納粹統治期間被迫賤賣畫作，輾轉成了法國收藏品；法國政府日前宣布要將畫作歸還給持有人的繼承者。

法國文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）說，「樹下的玫瑰」（Rosiers sous les Arbres）持有人是來自奧地利知名猶太家族的史提亞斯尼（Nora Stiasny），納粹於1938年併吞奧地利後，她為了解決財務困境，被迫廉價出售這幅畫。

巴舍洛表示，史提亞斯尼是從她叔父輩的祖卡康多（Viktor Zuckerkandl）手中繼承這幅畫。祖卡康多是奧地利實業家，也熱中於收藏藝術品，他於1911年購入「樹下的玫瑰」。

1942年，史提亞斯尼被流放到波蘭，同年逝世。

巴舍洛表示，當時經手畫作的藝品交易經紀人是納粹支持者，在他於1960年代離世之前，一直把畫留在身邊，而法國在不知道背後歷史的情況下，於1980年透過拍賣買下這幅畫，交由巴黎奧塞美術館（Musee d'Orsay）收藏。

巴舍洛說：「從公共館藏歸還這件重要藝術作品的決定，彰顯了我們對正義和彌補受害家族的承諾。」

猶太 美術館 拍賣

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