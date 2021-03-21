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電影「我的失戀女友」真人版 英女罹罕病太嗨就失憶

聯合新聞網
英國女子潔可森（左）罹罕病靠伴侶（右）日記幫助回憶。（截圖自TikTok）
英國女子潔可森（左）罹罕病靠伴侶（右）日記幫助回憶。（截圖自TikTok）

2004年美國電影「我的失戀女友」（50 First Dates）的類似情節在英國真實上演！21歲英國女子潔可森（Megan Jackson）5年前罹患功能性神經症狀障礙症（functional neurological disorder），情緒一旦過於高亢或感受壓力，記憶就會消除。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，潔可森會反覆忘記她的22歲同性伴侶索芹（Tara Sorkin），使得索芹只得透過日記、她們出遊照片，並播放她們喜歡的歌曲，來提醒潔可森她們的關係。潔可森也要避免觀看最喜歡的喜劇，以防自己笑得太開心。

潔可森說自己幾乎每天都會發作，有時會忘記了家人，有時候會忘記索芹，甚至連自己最愛吃的食物都不記得了：「我會買那樣東西，隔天會疑惑自己為什麼買。」

潔可森提到最慘的是，發作時她的雙腿常沒知覺：「醒來時我的雙腿常不能動，可能因此困在床上幾天，還得尿在杯子裡。」

潔可森17歲發病時，連續好幾個月被媽媽送去急診，當時她每天癲癇發作多達35次，嚴重時甚至無法走路或說話。最後神經科醫生確診為功能性神經症狀障礙症，並提供了認知行為療法（cognitive behavioural therapy），但潔可森最終仍因為忘記療程而宣告治療失敗。

潔可森解釋她的腦就像一台打開太多視窗的電腦，一旦再打開啟另一個視窗，系統就會崩潰：「我的癲癇就會發作以緩解壓力。」潔可森的症狀也影響她的感情狀態：「就算索芹給我看我們的照片還是沒意義，因為我對索芹根本無感。」

潔可森設置了社群平台分享自己的症狀：「我不能開車，不能自己去任何地方，洗澡時也得有人看著。希望人們透過我的故事認識這個隱藏的殘疾。」

「我的失戀女友」故事敘述女主角朱兒芭莉摩因車禍患了一種短暫失憶的毛病，每天醒來都忘了昨天的事，男主角亞當山德勒決心每天用不同的方法，讓朱兒芭莉摩每一天都愛上他。

「我的失憶女友 (50 First Dates)」電影海報。（取材自IMDb）
「我的失憶女友 (50 First Dates)」電影海報。（取材自IMDb）

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