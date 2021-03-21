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12年後重逢… 大象認得救命獸醫 伸鼻打招呼

編譯周辰陽
泰國獸醫馬尼恩12年前曾治療大象Plai Thang，近日一人一象意外重逢，只見Plai Thang不僅認得救命恩人，還伸出象鼻去碰他的手，整個暖心過程都被攝影機鏡頭完整拍下來。（取材自MailOnline）
泰國獸醫馬尼恩12年前曾治療大象Plai Thang，近日一人一象意外重逢，只見Plai Thang不僅認得救命恩人，還伸出象鼻去碰他的手，整個暖心過程都被攝影機鏡頭完整拍下來。（取材自MailOnline）

泰國一位獸醫12年前曾治療一頭野生大象，近日一人一象意外重逢，只見這頭大象不僅認得救命恩人，還伸出象鼻去碰他的手，整個暖心過程都被攝影機鏡頭拍下來。

每日郵報報導，這頭大象名為Plai Thang，2009年患上可能致命的錐蟲病（trypanosomiasis）。被人發現時，正在泰國東部羅勇府的一處林地掙扎著前進。

錐蟲病是一種寄生蟲病，第二階段的主要症狀是睡眠周期嚴重失常，因此又被稱為「昏睡病」。馬尼恩醫師（Dr Pattarapol Maneeon）趕來救治時，Plai Thang出現發燒與食慾不振等，還有面部、頸部和胃部腫脹等多種症狀，已病到「奄奄一息」。

Plai Thang隨後被帶到泰國林業組織位於南邦府的領域，接受國家公園暨野生動植物保護部工作人員治療，康復數個月後野放。

據報馬尼恩醫師2月初巡邏時，認出12年前治療的Plai Thang發出獨特聲音。他向牠招手，牠則伸出象鼻招呼他，讓一人一象進行十多年來的第一次接觸。

馬尼恩醫師確定Plai Thang認得他，「我很清楚記得聲音，Plai Thang的聲響非常獨特。當我們初次碰面時，Plai Thang表現得很有侵略性，牠的身體很虛弱，打不過其他大象，花很長的時間才痊癒。但我們知道牠很聰明，會照顧自己」。

馬尼恩醫師說，他們最近又見面了，「我們能記得彼此與互打招呼，這是很獨特的時刻。我希望這件事鼓勵每一個人，感激他們為大象的付出」。

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