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囂張 西班牙毒梟造潛艇運毒

編譯張君堯
西班牙警方宣布，查獲一艘「自製」的毒品潛艇，能夠運載多達2公噸的貨物。（美聯社）
西班牙警方宣布，查獲一艘「自製」的毒品潛艇，能夠運載多達2公噸的貨物。（美聯社）

西班牙有毒梟「自製潛挺」運毒，相當囂張，所幸警方在其出航前破獲。

西班牙警方近日宣布，查獲一艘「自製」的毒品潛艇，能夠運載多達2公噸的貨物。

警方表示，上個月在西班牙南部大城馬拉加（Málaga）附近的海岸，查獲一艘長9公尺、寛3公尺，用玻璃纖維和塑膠合板組成的船身，這艘船被漆成藍色，擁有2部200匹馬力的發動機，兩側各有3個門。

警方高層裴瑞茲（Rafael Perez）表示「毒販準備開到公海，並與另一艘船或潛艇接應，可能運動可卡因或大麻」，警方這次是結合哥倫比亞、美國英國、荷蘭和葡萄牙等國，共同執行跨國掃毒行動，除了查獲這艘潛艇，還一口氣逮捕了52名毒犯，及數百公斤的海洛因等毒品。

裴瑞茲還補充，這艘潛艇像座「冰山」，因為除船體最上方外，其餘都可以藏在水面下，而之所以能查獲是因為從另一艘船和直升機上看到，不過它還沒下過水。

前兩年，美國緝毒局與哥倫比亞海軍也曾聯手破獲一艘可以實潛到水下的電動潛水艇，可運送高達1.6噸的毒品。巴拿馬警方也曾在該國西北部海域，發現自製的可半潛的潛水艇，且從中搜出超過5噸的毒品。

毒品 美國 英國

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