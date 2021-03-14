天主教宗訪伊拉克 亞伯拉罕宗教大和解
「基督撫慰人們的傷口，替這片土地啟示未來的愛與和平。」天主教宗方濟各（Pope Francis）日前展開教史上首次的伊拉克訪問之旅。這趟歷史里程碑的旅途，在教廷與伊拉克雙方的精心安排下，不僅完成了與什葉派領袖希斯塔尼（Ali al-Sistani）的和平會談創舉，旅途選擇造訪的城市，無論是烏爾古城還是尼尼微，都是極具宗教史意義和現實處境的考量；儘管未必能徹底根除複雜難解的戰亂火種與衝突，但天主教宗與伊斯蘭世界打破歷史的善意交流，也堪稱新世紀福音美事。
因為宗教文化的差異，以及長久以來伊斯蘭文化與基督宗教彼此的對抗意識，過往雖然教廷曾有過讓天主教宗出訪伊拉克的計畫，卻都受限於國際情勢的風險而作罷，到現年84歲的方濟各才成為史上第一人。這也是為什麼天主教宗方濟各與什葉派領袖希斯塔尼面對面坐下、彼此善意互動的畫面會格外引起矚目——這是前人盼望而不可得、歷史古人幾乎不敢設想的「奇蹟」。
希斯塔尼作為什葉派的精神領袖，不僅在宗教信仰上有著關鍵號召力，在當代伊拉克衝突之中的和談，希斯塔尼也是作為折衝談判的代表人物，因此與方濟各的對談所帶來的後續影響力，被國際輿論認為可以期待。
方濟各第一天除了在伊拉克首都巴格達的官方會晤外，也特別拜訪當地的「敘利亞禮天主教會」。第二天的行程緊湊，但所經之處都是基督宗教與伊斯蘭文化、兩河流域文明息息相關的關鍵地點，包括什葉派聖城納加夫（Najaf）、千年古都摩蘇爾（Mosul）、以及號稱「三教聖地」的烏爾古城（Ur）等地。
走訪先知故鄉 跨宗教代表齊聚
在烏爾舉行的跨宗教活動上，集結了包括天主教和基督教、什葉派和遜尼派穆斯林、以及傳統古老的雅茲迪教派（Yazidis）與曼達安教派（Mandaeism），在天主教宗主持之下宛如一場古文明信仰的歷史高峰會。
之所以選在烏爾古城，原因正是這座遺址本身就是融會各教的聖地，同屬猶太教、基督宗教和伊斯蘭教的三教聖城；維繫關鍵是相傳烏爾為三大宗教共同認定的先知亞伯拉罕（Abraham）的故鄉。
基督宗教的《聖經》中就有烏爾相關記載（漢文版譯為「吾珥」），是先知亞伯拉罕的出生地。亞伯拉罕被認為是希伯來人、以色列人的先祖，而無論是猶太教、基督宗教或伊斯蘭教，亞伯拉罕都有著崇高的先知地位，信仰血脈可以說是「一個源頭、各自發展」，也由此可見烏爾對於這些崇奉亞伯拉罕的諸教派而言，是可以共同對話與理解的神話之地；也能夠理解教宗方濟各在烏爾的致詞涵義：
「在此吾人先祖亞伯拉罕的土地上，我們得以確信神的仁慈，以及對神的最大褻瀆便是憎惡吾人的弟兄姊妹。敵意、極端主義與暴力並非生於虔誠之心，而是對信仰的背叛。」
教宗的伊拉克之旅除了跨宗教的交流，更包含了對羅馬天主教分支的支持關懷，特別是在伊拉克境內飽受壓迫的基督宗教。離開了烏爾，教宗又再返回巴格達主持一場特別的彌撒，是當地古老的「加色丁禮天主教」（Chaldean），古時別稱亞述教會，現今已是羅馬教廷承認直屬地位，也有認證目前唯一一位亞述人的樞機主教。
以當代的伊拉克的宗教結構而言，將近98%都是穆斯林，基督宗教僅佔1%，而其中又可細分成新教系統、天主教系統等，雖然這也是構成現今社會大眾對於伊拉克的信仰印象，不過因其地緣位置和歷史關聯，基督宗教在伊拉克的傳播歷史悠久、可以追溯到西元1世紀的時候。時至今日，在地的基督教派除了加色丁禮之外，還有東方亞述教會、敘利亞東方正教會（Classical Syriac）、以及安條克希臘正教會（GOCA，東正教的一支）。
親赴摩蘇爾 關懷受迫害基督徒
無論教派發展出何種各自的特色，處境共同點是本來就屬人數弱勢的教友，在2000年以後飽受伊拉克境內的反基督教敵意壓迫，演變成殺害基督教徒的一系列迫害事件。在2003年伊拉克戰爭爆發之後，更掀起當地基督徒向敘利亞遷徙的浪潮。在此背景脈絡之下，方濟各走訪伊拉克的尼尼微省（Nineveh）、千年古都摩蘇爾，也是心念宗教衝突與戰火摧殘的信仰手足，而更具政治與宗教意義的是，讓在地信奉基督宗教的庫德族人得到支持與關懷。
天主教宗將這趟旅程定了一個主題，名為「你們眾人皆是兄弟」，是引自《瑪竇福音》（即《馬太福音》），自我期許為一位「和平與希望的朝聖者」。
雖然天主教宗方濟各的盼望，未必真的能夠解決伊拉克長年的衝突與戰爭苦痛，但至少透過這趟歷史必定留下里程碑記錄的訪問之旅，讓這片千年苦難的大地透出一線曙光，「願武器不再作聲，願武器不再流通於此地和各地。」
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