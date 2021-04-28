我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3217萬確診 9674萬人完成接種

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

月花7000美元 福島「動保怪人」10年來獨自照顧42貓狗

聯合新聞網轉角國際
日本311將滿十年，受到嚴重核災影響的福島縣浪江町，居民加藤榮選擇留下來，照顧變成流浪動物的貓狗。圖為加藤和救出的兩隻貓玩耍，牠們都是貓白血病患者。（路透）
日本311將滿十年，受到嚴重核災影響的福島縣浪江町，居民加藤榮選擇留下來，照顧變成流浪動物的貓狗。圖為加藤和救出的兩隻貓玩耍，牠們都是貓白血病患者。（路透）

「我要照顧這些貓，直到最後……。」日本311即將滿十年，大震災之後受到嚴重核災影響的福島縣浪江町，至今仍有八成區域依然是限制進入區域。如今人煙罕至的浪江町，卻還是有一位居民加藤榮選擇留下來，照顧與居民失散、變成流浪動物的貓狗，十年如一日持續到今天。

今年57歲的加藤榮，原本是福島浪江町一家小型建築公司老闆。2011年3月11日，日本遭逢東日本大地震，以及隨之而來的核災，使他的故鄉一夕之間成了汙染的重災區。福島共有16萬人緊急搬離，留下了空蕩蕩的公園、房屋、商店，無人的市町有如廢墟。

災後浪江町當時還有許多動物頓失所依，成了被棄置的流浪貓狗。選擇留下來的加藤，便終日與這些動物們為伴，目前身邊還在照顧多達41隻貓及1隻狗「Pochi」。

照顧這麼多的流浪動物，讓加藤一天的例行公事，幾乎都與動物緊緊綁在一起：清理籠舍、陪伴玩耍、就醫檢查、準備食物。他會在儲藏棚裡，用煤氣爐充當暖氣，在溫暖的環境下替貓準備食物。也因為他的屋子裡沒有自來水，他必須帶著桶子到附近裝填山泉水、或開車到最近的公廁取水。

路透報導，隨著日子一天天過去，加藤的貓夥伴們也跟著年邁老衰，也有一部分的貓咪出現了白血病等健康紅燈的狀況；在這十年來，加藤已在後院埋葬了23隻貓。

不過加藤的老家屋況已十分衰敗，兩層樓的木造建築早已斑駁、腐爛的地板下陷。「現在牆壁都已經開始有點歪斜了，我想大概只能再撐兩到三年。」加藤說道。屋況不佳外，無數籠子排列，也讓屋內空間變得相當擁擠。加藤的人力有限，可能也很難一一照顧到每隻貓的健康。

加藤每個月都會花上約75萬日幣（約7000美元）在照顧這些動物上，包括準備貓狗、以及野豬的飼料，也會特地站在空曠的公路旁，餵食野生豬群。

在許多人眼中或許就像個鄉野「動保怪人」的加藤說，自己將會在這裡照顧動物直到最後一刻。曾經是居民們心靈寄託的寵物們，如今似乎也成為他在浪江町繼續維持日常生活的心靈寄託。

當年的寵物們即使躲過了天災人禍，卻也失去了過去的生活，牠們在空蕩蕩的城鎮內自力更生。「我不會再收容或者繁殖更多的貓，我只是希望能夠陪牠們走完最後一程。」加藤如此說道。

從路透的一系列照片中，也可以看到除了屋況不佳之外，無數籠子排列，也讓屋內空間變得...
從路透的一系列照片中，也可以看到除了屋況不佳之外，無數籠子排列，也讓屋內空間變得相當擁擠。圖為加藤救出的其中兩隻小貓。（路透）
照顧這麼多的流浪動物，讓加藤一天的例行公事，幾乎都與動物緊緊綁在一起：清理籠舍、...
照顧這麼多的流浪動物，讓加藤一天的例行公事，幾乎都與動物緊緊綁在一起：清理籠舍、陪伴玩耍、就醫檢查、準備食物。圖為加藤正在準備給貓咪的飼料。（路透）

日本 地震

上一則

印度每日2000死 公園變火化場 富豪、明星搭機出逃挨批

下一則

哈利返美 夫妻團聚將亮相公益演唱會 爭取公平分發疫苗

延伸閱讀

日本防疫公務員單月加班378小時 首相要求改善

日本防疫公務員單月加班378小時 首相要求改善
核災後福島拚轉型！2025年達成再生能源電力完全自給

核災後福島拚轉型！2025年達成再生能源電力完全自給
日相菅義偉傳4月應邀訪美 可望成拜登首位會面領袖

日相菅義偉傳4月應邀訪美 可望成拜登首位會面領袖
日相菅義偉傳4月應邀訪美 可望成拜登首位會面領袖

日相菅義偉傳4月應邀訪美 可望成拜登首位會面領袖

熱門新聞

曝光的監視器影片顯示，相雪秋拉住店員的手臂不斷推擠，期間更不停攻擊對方頭部。(影片截圖)

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

2021-04-21 21:01
印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
英國威廉王子的次子路易王子23日滿3歲，肯辛頓宮公開他背著背包、騎著學步車的照片。（取材自Instagram）

路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光

2021-04-22 23:38
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
印尼軍方廿五日表示，他們在峇里島附近水域海床尋獲斷成三截的失蹤潛艦「神鋤號」，證實船內五十三人全數罹難。新華社

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

2021-04-25 08:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗