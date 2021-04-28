月花7000美元 福島「動保怪人」10年來獨自照顧42貓狗

日本311將滿十年，受到嚴重核災影響的福島縣浪江町，居民加藤榮選擇留下來，照顧變成流浪動物的貓狗。圖為加藤和救出的兩隻貓玩耍，牠們都是貓白血病患者。（路透）

「我要照顧這些貓，直到最後……。」日本 311即將滿十年，大震災之後受到嚴重核災影響的福島縣浪江町，至今仍有八成區域依然是限制進入區域。如今人煙罕至的浪江町，卻還是有一位居民加藤榮選擇留下來，照顧與居民失散、變成流浪動物的貓狗，十年如一日持續到今天。

今年57歲的加藤榮，原本是福島浪江町一家小型建築公司老闆。2011年3月11日，日本遭逢東日本大地震 ，以及隨之而來的核災，使他的故鄉一夕之間成了汙染的重災區。福島共有16萬人緊急搬離，留下了空蕩蕩的公園、房屋、商店，無人的市町有如廢墟。

災後浪江町當時還有許多動物頓失所依，成了被棄置的流浪貓狗。選擇留下來的加藤，便終日與這些動物們為伴，目前身邊還在照顧多達41隻貓及1隻狗「Pochi」。

照顧這麼多的流浪動物，讓加藤一天的例行公事，幾乎都與動物緊緊綁在一起：清理籠舍、陪伴玩耍、就醫檢查、準備食物。他會在儲藏棚裡，用煤氣爐充當暖氣，在溫暖的環境下替貓準備食物。也因為他的屋子裡沒有自來水，他必須帶著桶子到附近裝填山泉水、或開車到最近的公廁取水。

路透報導，隨著日子一天天過去，加藤的貓夥伴們也跟著年邁老衰，也有一部分的貓咪出現了白血病等健康紅燈的狀況；在這十年來，加藤已在後院埋葬了23隻貓。

不過加藤的老家屋況已十分衰敗，兩層樓的木造建築早已斑駁、腐爛的地板下陷。「現在牆壁都已經開始有點歪斜了，我想大概只能再撐兩到三年。」加藤說道。屋況不佳外，無數籠子排列，也讓屋內空間變得相當擁擠。加藤的人力有限，可能也很難一一照顧到每隻貓的健康。

加藤每個月都會花上約75萬日幣（約7000美元）在照顧這些動物上，包括準備貓狗、以及野豬的飼料，也會特地站在空曠的公路旁，餵食野生豬群。

在許多人眼中或許就像個鄉野「動保怪人」的加藤說，自己將會在這裡照顧動物直到最後一刻。曾經是居民們心靈寄託的寵物們，如今似乎也成為他在浪江町繼續維持日常生活的心靈寄託。

當年的寵物們即使躲過了天災人禍，卻也失去了過去的生活，牠們在空蕩蕩的城鎮內自力更生。「我不會再收容或者繁殖更多的貓，我只是希望能夠陪牠們走完最後一程。」加藤如此說道。