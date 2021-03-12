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英國監獄現「越獄」神祕畫…班克西「認了」 PO創作過程

綜合報導
英國雷丁監獄外牆日前出現「越獄」塗鴉，班克西證實是他趁夜繪製的作品。（歐新社）
英國雷丁監獄外牆日前出現「越獄」塗鴉，班克西證實是他趁夜繪製的作品。（歐新社）

英國雷丁舊監獄（Reading Prison）外牆出現神祕塗鴉，描繪一名囚犯以床單做成繩索垂降而下，引發熱議。著名街頭藝術家班克西（Banksy）日前證實這幅「大逃亡」作品是自己趁夜塗繪的，並在社群上傳繪製過程。

班克西證實是他趁夜摸黑塗鴉，致敬因「雞姦」入獄的文豪王爾德。（取材自Instag...
班克西證實是他趁夜摸黑塗鴉，致敬因「雞姦」入獄的文豪王爾德。（取材自Instagram）

英國廣播公司（BBC）報導，班克西日前在Instagram發布影片，宣告自己就是雷丁監獄外牆塗鴉的作者，並附一句描述「Create Escape」。班克西上傳的影片採詼諧手法，以美國已故知名畫家鮑伯魯斯（Bob Ross）為開頭，闡述「繪畫之樂」，接著畫面一轉，是班克西戴著頭燈，將圖像模具按於牆上等「摸黑」創作的過程。

據報導，雷丁監獄上周外牆出現塗鴉，立即吸引大批民眾前來拍照。塗鴉中的人物身穿條紋囚衣，將打字機綁在床單結成的繩索上，游繩而下。當時就有專家指，這幅塗鴉極可能是班克西親筆之作，呼籲世人關注雷丁監獄的開發案、喚醒公眾建築物的歷史價值。

英國雷丁監獄外牆日前出現「越獄」塗鴉，班克西證實是他趁夜繪製的作品。（歐新社）
英國雷丁監獄外牆日前出現「越獄」塗鴉，班克西證實是他趁夜繪製的作品。（歐新社）
英國雷丁監獄外牆日前出現「越獄」塗鴉，班克西證實是他趁夜繪製的作品。（歐新社）
英國雷丁監獄外牆日前出現「越獄」塗鴉，班克西證實是他趁夜繪製的作品。（歐新社）

雷丁自治市議會（Reading Borough Council）認為，這顯示班克西支持保存監獄留作傳承藝術之地，將敦促司法部保護班克西的大作。民間團體「搶救雷丁監獄」（Save Reading Gaol）則在推特發文，感謝班克西送給鎮上這份大禮。

因與同性交往而被控「嚴重猥褻」的劇作家王爾德（Oscar Wilde），1895至1897年被關押在雷丁監獄，他將入獄經歷寫成詩作《雷丁監獄之歌》，控訴當時刑罰制度，雷丁監獄因而聲名大噪，列為二級歷史建築。2013年，這座監獄停止運作，政府2019年求售，去年一度要賣給開發商但最終告吹，雷丁市議會有意將它轉型改為藝術中心。

英國作家王爾德（左，Oscar Wilde）與他的同性戀人道格拉斯（Alfred...
英國作家王爾德（左，Oscar Wilde）與他的同性戀人道格拉斯（Alfred Douglas）。（維基百科公有領域）

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