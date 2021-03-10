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「巨貓圖」暴紅！挽救了快倒店的鐵道模型餐廳

聯合新聞網
一位日本餐館店長過去收容瀕死的可憐貓咪，如今因為貓咪照片讓店家爆紅，拯救了店家的倒閉危機。（取材自twitter）
一位日本餐館店長過去收容瀕死的可憐貓咪，如今因為貓咪照片讓店家爆紅，拯救了店家的倒閉危機。（取材自twitter）

吉卜力動畫電影「貓的報恩」，講述女主角無意間救下了一位貓咪國的王子，獲得貓咪國回報而引發的一連串故事。最近在日本，有餐廳也意外因為救助了可憐貓咪，而獲得「貓的報恩」的故事。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，位於日本大阪的餐館「ジオラマ食堂」，過去曾因店內陳列的鐵道模型，而在愛好者中小有名氣。但受到新冠肺炎疫情影響，生意一度惡化，甚至興起了可能要關店的念頭。不過就在去年年中，店長寺岡直樹在無意間，發現一隻正在淋雨，幾乎是瀕死狀態的小貓。

看著雨中的可憐小貓，寺岡於心不忍，於是幫他治病，照顧起這隻小貓。結果這隻小貓的母貓便因此常到店裡造訪，再加上店長後來又撿到的三隻幼貓，店內突然就多了這五隻貓咪。雖然餵養的過程不容易，不過寺岡認為自己有責任照料這些貓咪，也樂在其中。

後來，他開始把與貓咪相處的過程PO上社群網站，結果意外引起網友熱烈回響。特別是貓咪與鐵道模型的照片，有如「巨大貓咪」入侵火車月台一般，強烈的對比感受到許多粉絲的喜愛，從而帶動了店內的人氣。讓許多舊雨新知紛紛光臨店內，解除了可能的倒店危機。

寺岡表示「我本來是想幫助這些貓的，結果反而得到了幫助。這些貓咪家族帶給我活下去的希望，也要感謝網友粉絲的相挺」。店家在後來也與其他公司合作，推出了相關周邊商品，讓店家在第二次宣布緊急事態宣言時也不至於經濟面上斷炊。這些貓咪帶給店家的幫助，可謂是真實版的「貓的報恩」。

日本 社群網站 疫情

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