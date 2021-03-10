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巴西婦跌3米深洞 雨水充飢撐8天…毫髮無傷

編譯張君堯

巴西一名高齡婦人近日意外跌落3公尺深的洞穴，不過竟僅憑雨水和堅韌的生命力奇蹟般地挺過8天，最終等到搜救隊抵達成功獲救。

高齡76歲的杰拉爾達（Dona Geralda）經過里約熱內盧北部城市斯科洛（Curvelo）郊區的樹林時，意外失足跌入石窟洞穴，因地處偏僻，就算呼喊求救也無人回應。

杰拉爾達在丈夫和兩名小孩過世後一直過著獨居生活，她身患糖尿病需定時注射胰島素，平日有看護照料，不過意外當天早上她是獨自一人。

杰拉爾達失蹤後，她的鄰居也察覺到異狀，隨後開始在當地醫院、甚至是太平間尋找，鄰居還召集一支搜查隊，前往樹林搜索杰拉爾達的蹤跡。

一位叫羅莎娜（Rosana）的鄰居表示，在搜索隊走了約十分鐘後，隊中有人大喊杰拉爾達的名字，竟意外聽到對方出聲回應，這才在一座積滿雨水的洞穴中，找到死命抓緊藤蔓的杰拉爾達。

搜救隊一名成員向記者透露，雖然發現杰拉爾達時「她很清醒」，但仍無法解釋自己為何跌進洞穴，被問到怎麼活下來時，杰拉爾達表示「我喝雨水...也沒別的辦法」。

消防員將杰拉爾救出後，隨後將她送往附近的醫院進行治療，而醫生驚訝發現這名老婦人竟沒有遭受骨折、傷害或任何嚴重創傷，羅查（Karina Rocha）醫生強調「她（杰拉爾達）的身體很好，每個人都對她的康復感到非常滿意」。

糖尿病

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