瞄準平民「爆頭狙殺」 緬甸鎮壓血腥放肆

緬甸軍隊槍瞄準示威群眾。(歐新社)

「3月3日天氣晴，緬甸 軍政府在各大城市開火鎮壓，實彈殺死至少38名示威者，這是政變以來最血腥的一天...」緬甸政變的混亂情勢，目前已進入遍地血腥的暴力失控，儘管包括東協鄰國在內的國際社會，都呼籲緬甸軍方應盡早釋放翁山蘇姬、和平開展全國和解對話，但遭遇全國人民示威與不合作用運動的軍方，卻決心加重血腥鎮壓，3月3日擴大發動「實彈鎮壓」，持槍部隊不僅實彈掃射和平示威者，更是直接瞄準頭部要害「爆頭狙殺」，短短數小時間至少38人身死，數百人更因此重傷、或被軍隊逮捕而下落不明。

緬甸的武力鎮壓狀況，自2月20日的曼德勒開槍鎮壓事件後，一天比一天更加血腥放肆。面對國際壓力與人民怒火的高速升溫，緬甸軍政府反而更加強硬，除了威脅將擴大鎮壓強度外，更對聯合國與西方世界嗆聲，強調緬甸早已習慣了過往數十年的國際孤立，「就算被國際封鎖、聯合制裁，頑強的緬甸軍人也一樣永遠能撐得下去！」

軍方的鎮壓意志，在3月3日開始似乎進入了「動員狀態」，除了幾支陸軍輕步兵師陸續控制了大城地區，仰光北郊的北奧卡拉帕區（North Okkalapa），周三上午也出現了緬甸空軍的殲7戰鬥機（中國製的出口機種），在仰光低空來回盤旋，不知是故意製造音爆恫嚇地上的示威者，還是如同謠傳一般在城區投下了「不明爆裂物」。

空中的武力恫嚇外，街頭上的殺戮也明顯增加。像是在仰光，軍警部隊3日就「擴大殺人」行動，除了全城各區實彈鎮壓外，

「軍隊的直接在街上實彈掃射，見人上街就直接開槍！」根據目擊者與緬甸記者的說法，緬甸軍警的射擊指示明顯具有「殺無赦」的意圖，因為不斷在街上倒下的死者們，死因多是頭部、或胸腹部等要害中彈；就算是身著亮色示警反光服的「中立醫療急救隊」，在搶救死傷者的過程中，更同樣遭到部隊開火射擊，瘋狂只為了殺戮，完全沒有任何驅散示警、或遵照開槍規範的意圖。

根據各方的統計與確認，3月3日的軍隊大鎮壓，已知在短短幾小時內殺死至少38名平民，其中多人還是不滿15歲的兒童、青少年。

國際制裁 各國觀望不敢動

正當緬甸陷入血腥鎮壓的同時，東協的各國外長們與聯合國，也各自針對「緬甸政治動亂」舉行了緊急會議。

在東協的交鋒會場上，以新加坡 、馬來西亞、印度為首的大聲量代表，極為嚴肅地反對緬甸軍方「使用致命武力」，並強調東協各國目前並沒有承認「政變臨時軍政府」的合法性，並呼籲緬甸軍方應該配合東協-聯合國的特使調停計畫，「先釋放翁山蘇姬與溫敏等被捕的政治領袖，之後再以此為前提，以聯合國特使為斡旋橋梁、展開全國性的和解對話來解決這一系列的選舉與政治爭議。」

然而相關想法卻持續處於「會而不議，議而不決」的空轉狀態，東協各國外長只是持續的抒發己見，雖然議場上只有寮國外長公開認可「軍政府的合法代表地位」，但其他國家並沒有針對聲援示威者、推動和解或制裁，達成任何具體可執行的政治共識。

緬甸媒體伊洛瓦底報表示，目前除了美國強力表達制裁態度外，中國、東協與亞洲其他國家都對緬甸問題抱持著「觀望態度」，當中相對較有反應行動者，主要是新加坡與日本 ，兩國目前都正透過外交管道，試圖說服緬甸軍方讓步、以避免與歐美各國「正面攤牌」。

雖然新加坡總理李顯龍在接受BBC訪問時，強調新加坡與緬甸的貿易額「不大」，「就算經濟制裁恐怕也無足輕重。」但事實上，新加坡是緬甸經濟的第一大投資國，軍政府與各公家機關也都以「新加坡的國際帳戶」作為封鎖制裁的可能出口，因此是否能藉此籌碼擴大施壓緬甸軍人讓步？也成為新加坡斡旋於西方各國的外交說法。

類似的狀況，也同樣發生在日本，日本除了與緬甸軍隊有著歷史淵源之外，從二次大戰後兩國也持續深植「援助外交」，至今日本政府撥發的國際援助款，都還是緬甸開發投資的第一大來源。因此，對於緬甸政局高度關切，但卻又不願貿然譴責制裁的日本政府，目前也極度希望能透過與敏昂萊有私人交情的公益組織大頭「日本財團」會長笹川陽平，能從中穿針引線，讓混亂的政治暴力事件能有和平下台階。

目前，聯合國安理會已在英國常任理事國的要求下召開「緬甸緊急會議」，但根據目前的中國與俄羅斯風向，安理會是否能通過具體決議來應對緬甸政變問題？除了原地踏步的預期之外，外界判斷都很是悲觀。