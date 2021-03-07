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神救援！3歲女童墜12樓 越南空手「接人」救一命

編譯羅方妤
越南河內日前發生一名三歲女童從12樓墜落，一名搬家公司搬運工及時在一樓接住女童，救了她一命。（圖擷取自YouTube）
越南河內日前發生一名三歲女童從12樓墜落，一名搬家公司搬運工及時在一樓接住女童，救了她一命。（圖擷取自YouTube）

越南首都河內（Hanoi）日前驚傳孩童墜樓事件！搬家公司31歲司機阮育曼（Nguyen Ngoc Manh）奇蹟用雙手接住從12樓意外墜落的三歲女童，救了她一命。

奇蹟出手成功救援的阮育曼（圖）表示，他當下想到女兒，想都沒想便衝下前想救下女童。...
奇蹟出手成功救援的阮育曼（圖）表示，他當下想到女兒，想都沒想便衝下前想救下女童。（圖擷取自YouTube）

阮育曼當時在大樓附近等待貨物，聽見孩童的哭聲和居民呼救，好奇之下便下車察看，結果竟看到一名女童爬到高樓陽台外，險象環生。

影音來源：Vietnam News YouTube

阮育曼在大樓1樓雨棚成功接住墜樓女童。（圖擷取自YouTube）
阮育曼在大樓1樓雨棚成功接住墜樓女童。（圖擷取自YouTube）

阮育曼表示，他急忙衝到一樓遮雨棚，試圖救援女童。女娃墜落後，他在樓下一把抱住，整個人因為重力而往前傾倒，連金屬雨棚都往下震動；雖然兩人都跌倒，女童嘴角也流出鮮血，但他仍然牢牢地接住了女娃。

女童之後被送醫急救，當局表示，女童的手腳都骨折但情況穩定。阮育曼也因救援女童扭傷腳，他說：「我的女兒年齡和她差不多，看到她陷入危險就讓我想到女兒。雖然已經知道女童安全，自己仍全身顫抖。」

阮育曼的事蹟隨即引起網路熱議，網友們紛紛讚他是英雄。河內市委書記王廷惠（Vuong Dinh Hue）也致上表揚信，代表河南市民向阮育曼道謝，稱讚其捨己救人的勇氣。

越南 YouTube

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