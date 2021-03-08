最古老「泰坦巨龍」化石新發現 可追溯至1.4億年前

科學家指出，2014年在阿根廷出土的蜥腳類恐龍化石，可能是歷次泰坦巨龍化石裡最古老的一隻。圖為蜥腳類恐龍想像畫。（圖取自阿根廷國家科學及科技研究委員會網頁www.conicet.gov.ar）

科學家最新研究指出，2014年在阿根廷出土、長達20公尺的泰坦巨龍化石，可能是已知最古老的泰坦巨龍（titanosaur），最早可追溯至1.4億年前的白堊紀初期，活躍於現今阿根廷南部的巴塔哥尼亞高地。

阿根廷拉馬坦薩大學（La Matanza University）發布的研究指出，這項發現把泰坦巨龍存活的年代前推到更早的白堊紀初期，比先前認定的6600萬年前白堊紀晚期還要久遠。

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聲明引述阿根廷國家科學及科技研究委員會（CONICET）研究人員賈里納（Pablo Gallina）說：「這頭名為Ninjatitan zapatai的化石之所以重要，除因是新種泰坦巨龍，還因牠是全世界記錄到最老的泰坦巨龍一員。」

中央社引述法新社報導，「泰坦巨龍」是蜥腳類恐龍 （sauropod）的一種。蜥腳類恐龍有著長長的脖子與尾巴，科學家推估，吃素的牠們應是地球史上已知的最巨大陸地生物。

另一阿根廷古生物學家伊比利古（Lucio Ibiricu）曾向國家地理雜誌表示，根據另一泰坦巨龍化石研判，這種巨獸甚至可以長到約40公尺長，不用特別抬頭就高達9公尺，身形恐比藍鯨還巨大。