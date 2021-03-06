我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

京都神祕叢林咖啡店 裝潢狂野 如置身異世界

編譯中心 / 綜合報導
位於日本京都的「秘密基地植物園とカフェバー」咖啡廳，店家刻意採用狂野的自然風格裝潢，讓人彷彿置身於異世界叢林中。（取材自推特）
位於日本京都的「秘密基地植物園とカフェバー」咖啡廳，店家刻意採用狂野的自然風格裝潢，讓人彷彿置身於異世界叢林中。（取材自推特）

說到咖啡店，不少人腦中浮現的畫面，應該是一個充滿優雅氣息，飄逸著舒適氛圍，適合個人工作、好友小聚的空間。不過在日本京都，卻有個充滿著自然狂野風格，彷彿走進異世界叢林中，氣質和別家店大相逕庭的咖啡廳。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，位於日本京都的咖啡廳「秘密基地植物園とカフェバー」，店家有意要打造「在別家店看不到的氛圍」，因此收集了來自世界各地的植物、生物標本等等，讓整間咖啡廳充滿花草水果的鮮豔色彩。菜單也相當特別，例如曾推出過薔薇口味的聖代與雞尾酒。

而這樣風格特殊的咖啡廳，最近被喜歡拍攝「異世界界般奇妙風景」的攝影師網友「しめ鯖」注意到，拍下了一系列的照片，再經由後製加工，更加凸顯了店內的狂野風格。しめ鯖還說，店家的內部空間，就好像將精神系小說的世界具體化一般不可思議。

其他網友看到，也紛紛表示「超想去啊」、「簡直是介於二次元和三次元之間的地方」、「好像有點恐怖」、「這要打掃會不會很麻煩阿」、「IG上看到就喜歡上了」、「大人的秘密基地」、「進入瞬間真的會讓人有種『我是誰、我在哪』的錯覺」。

植物園 咖啡 日本

上一則

龐貝出土古羅馬禮車 保存完好 可能用於婚禮

下一則

墨西哥大選前已64名政治人物遭謀殺 「最慘一年」153人喪命

延伸閱讀

星巴克想開新店 白石鎮居民聯署反對

星巴克想開新店 白石鎮居民聯署反對
1500株梅花綻放！京都「北野天滿宮」梅苑開放了

1500株梅花綻放！京都「北野天滿宮」梅苑開放了
日本最長站名車站所在地 從京都換成富山

日本最長站名車站所在地 從京都換成富山
京都神祕咖啡店 狂野自然風裝潢「如置身異世界叢林」

京都神祕咖啡店 狂野自然風裝潢「如置身異世界叢林」

熱門新聞

威廉（左起）、哈利、梅根與凱特，固然在某些事上立場不同，卻還沒有撕破臉。圖／路透資料照片

梅根「洗腦」哈利？威廉、凱特對歐普拉的訪問緊張害怕

2021-02-26 10:56
貨船太陽神光芒號（MV Helios Ray）。（取材自marinetraffic.com）

時機敏感！拜登下令空襲親伊朗團體後 以色列船爆炸

2021-02-26 22:29
德國，醫護人員從盒中取出一瓶阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗。(美聯社)

研究：一劑輝瑞或AZ疫苗 有助預防高齡長者住院

2021-03-03 11:12
白色戀人是北海道石屋製菓公司的招牌商品。聯合報系資料照片

為疫情妥協！白色戀人原僅在北海道販售 將在美中開賣

2021-03-01 06:27
儘管疫情不見好轉，巴西總統波索納洛又語出驚人，要全民停止抱怨。路透

巴西染疫死亡人數再創新高！總統又狂言：別再抱怨了

2021-03-05 14:54
歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）。Getty Images

法媒揭露中國觸角伸進校園 止血影片慘被砲轟

2021-03-02 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說