京都神祕叢林咖啡店 裝潢狂野 如置身異世界
說到咖啡店，不少人腦中浮現的畫面，應該是一個充滿優雅氣息，飄逸著舒適氛圍，適合個人工作、好友小聚的空間。不過在日本京都，卻有個充滿著自然狂野風格，彷彿走進異世界叢林中，氣質和別家店大相逕庭的咖啡廳。
12/3.4日は薔薇のパフェや薔薇のジントニックなど色々な種類の食べられる薔薇をご用意してお待ちしています— 秘密基地植物園とカフェバー (@Hananamiyouraku) December 3, 2020
香りだけでも嗅いでほしい！
薔薇のジャムやアイスクリーム、薔薇の蜂蜜作りなど薔薇で色々作りますので口の中が薔薇の香りでいっぱいになってほしい pic.twitter.com/uAwR7ujSW4
12/8（火）は12時～16時営業になります— 秘密基地植物園とカフェバー (@Hananamiyouraku) December 7, 2020
12/16（水）はお休みいただきます pic.twitter.com/9bhiprAVBP
「秘密基地植物園とカフェバー」— しめ鯖@ﾊﾙｺﾐ(2/28)ﾊ41ab+【５刷目！】異世界に一番近い場所 (@zz_saba) February 18, 2021
お店の名前がそのまま店内を表しているという珍しい飲食店。名前の示す通り、店内はまさに「秘密基地」の名に恥じぬ光景。個人的にはレトロともモダンとも違う、精神系の小説の世界を具現化したかのような不思議な空間でした。（京都府）#Distantworlds_sb pic.twitter.com/sxIrxiDv7E
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，位於日本京都的咖啡廳「秘密基地植物園とカフェバー」，店家有意要打造「在別家店看不到的氛圍」，因此收集了來自世界各地的植物、生物標本等等，讓整間咖啡廳充滿花草水果的鮮豔色彩。菜單也相當特別，例如曾推出過薔薇口味的聖代與雞尾酒。
而這樣風格特殊的咖啡廳，最近被喜歡拍攝「異世界界般奇妙風景」的攝影師網友「しめ鯖」注意到，拍下了一系列的照片，再經由後製加工，更加凸顯了店內的狂野風格。しめ鯖還說，店家的內部空間，就好像將精神系小說的世界具體化一般不可思議。
其他網友看到，也紛紛表示「超想去啊」、「簡直是介於二次元和三次元之間的地方」、「好像有點恐怖」、「這要打掃會不會很麻煩阿」、「IG上看到就喜歡上了」、「大人的秘密基地」、「進入瞬間真的會讓人有種『我是誰、我在哪』的錯覺」。
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