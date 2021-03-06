京都神祕叢林咖啡店 裝潢狂野 如置身異世界

位於日本京都的「秘密基地植物園とカフェバー」咖啡廳，店家刻意採用狂野的自然風格裝潢，讓人彷彿置身於異世界叢林中。（取材自推特）

說到咖啡 店，不少人腦中浮現的畫面，應該是一個充滿優雅氣息，飄逸著舒適氛圍，適合個人工作、好友小聚的空間。不過在日本 京都，卻有個充滿著自然狂野風格，彷彿走進異世界叢林中，氣質和別家店大相逕庭的咖啡廳。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，位於日本京都的咖啡廳「秘密基地植物園とカフェバー」，店家有意要打造「在別家店看不到的氛圍」，因此收集了來自世界各地的植物、生物標本等等，讓整間咖啡廳充滿花草水果的鮮豔色彩。菜單也相當特別，例如曾推出過薔薇口味的聖代與雞尾酒。

而這樣風格特殊的咖啡廳，最近被喜歡拍攝「異世界界般奇妙風景」的攝影師網友「しめ鯖」注意到，拍下了一系列的照片，再經由後製加工，更加凸顯了店內的狂野風格。しめ鯖還說，店家的內部空間，就好像將精神系小說的世界具體化一般不可思議。

其他網友看到，也紛紛表示「超想去啊」、「簡直是介於二次元和三次元之間的地方」、「好像有點恐怖」、「這要打掃會不會很麻煩阿」、「IG上看到就喜歡上了」、「大人的秘密基地」、「進入瞬間真的會讓人有種『我是誰、我在哪』的錯覺」。