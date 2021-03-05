善意或陰謀？學校營養午餐「無肉」 演成法國政壇亂鬥

看似荒謬的「吃不吃肉大亂鬥」，背後又有怎樣的食糧論戰呢？（Getty Images）

「不要用『意識形態』來汙染學童們的午餐餐盤！」法國第三大城里昂日前宣布，因應疫情 ，2月起取消轄下高中及國中小營養午餐的肉類主食，引發中央和反對派議員的猛烈批評，猛轟里昂政府是「覺青亂政」，甚至躍上國際新聞。原本只是單純的城市政策，為何會演變成全國的大新聞？

里昂市府表示，由於防疫期間供餐能量吃緊，在考慮到預算、健康、與學童喜好的規畫後，2月開始公立學校的各級營養午餐將簡化主菜選項，雖然仍會保留魚、奶、蛋等動物性蛋白質食材，「但營養午餐將暫停供應肉食。」

一般想到里昂美食，不外乎是內臟、香腸、牛、羊等肉類，而今里昂政府竟下令取消肉類主餐，讓許多民眾及中央紛紛跳出來抨擊此一政策。

「營養午餐的『無肉化政策』，是對法國農民和肉販的侮辱！」里昂的營養午餐變動，不僅讓中央政府見縫插針，屠宰與畜牧公會也敏感地表達高度不滿。（路透）

環保菁英的陰謀？

馬克宏愛將、內政部 長達爾馬寧（Gerald Darmanin），就批評這是「對法國農民和肉販的侮辱」。他認為，里昂市長所屬的綠黨政府只是一味強加自己的「道德主義和菁英主義政策」，排擠了中下階層孩童，三餐中唯一能吃到肉的機會，直言該政策是「意識形態醜聞」。農業部長德諾曼第（Julien Denormandie）也跟進公開喊話，要求里昂「停止將意識形態放入學童的餐盤上！」

一連串攻擊，彷彿是對著才剛在去年7月勝選、成功使里昂政黨輪替的綠黨市長杜塞特（Gregory Doucet）而來。綠黨推廣少吃肉來達到節能減碳、環保的理想目標，也成為這波口水戰下，不惜「冒著學童健康風險也要達到的意識形態」。

率領抨擊綠黨市長的，還有市議會的右翼議員，他們發現，目前里昂市府跟教育局正在跟各大學校的餐廚廠商制定未來合約，其中一項就是將素食供應範圍，放入續約條件當中。因此反對派議員認為：出身綠黨的杜塞特似乎有意推動未來更進一步的素食計畫，營養午餐「排肉」是整個「素食化陰謀」的第一步？

圖為2020年才上任的里昂市長杜塞特，雖然他強調「去肉化菜單」只是防疫暫時的權宜之計、餐點也「並非素食」而保有魚奶蛋，但綠黨市府同時正在與各級學校「2022年素食供餐」合約談判，卻讓保守派的反對黨逮到問題，質疑其無肉化的動機與目的。（Getty Images）

排除肉類非獨創

里昂營養午餐的「排肉政策」真有如此不堪嗎？事實上在過去，里昂的營養午餐規定有兩道主餐任學童選擇，其一是肉類，另一則為魚類。另外，自2019年11月起，法國政府推動的新食物及農糧政策，其一要求是全法高中小學校，至少每個學校的校園餐廳「每周至少一天提供素食」。因此素食主餐的推出，非里昂獨創，而是全法國的統一政策。

另外在疫情控制下，各校開學延宕，即使在開學後，用餐時也要保持2公尺距離。面對諸多用餐規則，在簡化用餐流程的設計下，里昂政府的解決方式就是簡化營養午餐料理，節省學生的選擇時間；另外還有一個背後因素：少一份料理主菜的程序，除了節省成本，也省備料時間。

當然還是有人會質疑，里昂位於內陸，根本不靠海，要取消也應該是取消魚類主餐選項，怎麼就是紅肉呢？杜塞特澄清，直接選擇取消肉類的主要原因在於，根據過去一年市政府掌握到的數據，發現各級中小學裡，在魚與肉之間，學生大多選擇魚主餐，因此理當捨棄肉類主餐。

被內政部長所攻擊是罔顧學生營養的說法，市府也說明，里昂只是將肉類主餐換成素食主餐，魚肉──動物性蛋白質沒有完全被捨棄，也沒有捨棄牛奶，這次的政策只能說是「除肉化」，並不是「素食化」。

杜塞特提到，在2020年春天法國第一波疫情以來，里昂的前右翼共和黨市長就曾提出營養午餐簡化政策，也是先暫時排除肉類料理，當時沒有任何反彈聲浪，為何在一年政黨輪替後，簡化政策就泛政治化成為意識形態的角力，而無法就事論事？

料理的方式與肉品的來源，往往牽扯到信仰與家庭認同的敏感界線（光是信仰認證的屠宰合不合法，就能有多種論戰）。因此為了避免誤食與不必要的矛盾，許多家長與學校其實也非常歡迎「素食營養午餐」作為一種文化解套的中間路線。（Getty Images）

穆斯林可放心用餐

法國的營養午餐其實有非常多國家政策，中央政府在2011年提出法案，規定各級中小學必須要供應營養午餐，每20天至少4天要供應紅肉，也規定一定要有主餐、配菜、牛奶的餐盤配置，同時也規定了營養成分中的鹽分、油脂占比上限，內容物占比等。

餐盤規則在落實面上，各地區仍有不同。像是大都會巴黎的學校，簡化餐盤政策就能發揮極高的效率，對比在阿爾卑斯山腳下的小鎮學校，或許沒有自己的中央廚房，供餐需與附近的養老院或社區合作。從數據上來看，大城市學區有83%可提供素食，但在學生較少的小型學區，只有約55%的學校有能力穩定提供素食餐點。換句話說，素食料理仍有許多技術門檻需要克服。

此外，法國的營養午餐邏輯與英國營養午餐不太一樣，法國仍以「國家社會安全網」的態度來供應校園午餐，不論學生的家庭因素及環境，全都一視同仁，不能因學生未繳費或其他因素拒絕餐飲。久而久之，以社福視角作為營養午餐邏輯的政策，就很容易成為巨大的財政黑洞。

以法國龐大的穆斯林人口而言，營養午餐肉類的選擇，就很可能使他們陷入宗教危機與食物浪費。在世俗主義的領導下，過去幾次為不同信仰人口所做特別的政策需求，有多次在政策辯論中不了了之。法國前總統薩柯奇就曾在任內開嗆，認為如果穆斯林（Halal，清真餐食）或是猶太 教（Kosher，猶太教潔食）的信仰公民，對營養午餐的肉類提供有那麼多的疑慮，「為何不直接選擇私立學校就讀？」可見世俗主義觀點的營養午餐，從過去到現在，爭議難以停止。

所以在里昂開第一槍的簡化餐盤政策，讓肉類主餐取代為素食與魚的選擇，也讓穆斯林或猶太族群的家庭，食用午餐上更為放心，成為解決文化爭議的方法之一。

里昂排肉爭議目前從中央官員掀起的辯論，不能視為單純的泛政治化報復或辯論。法國所重視的自由選擇精神，也透過中央的批評中一覽無遺。批評者認為，如果要增加素食主餐，應該是直接在肉、魚主餐之下，再額外增設素食主餐供學童選擇，而非直接取代肉類主餐。

另外，也有官員從法國飲食文化的視角出發，認為里昂此舉扼殺了法國學童對傳統飲食文化的認識，甚至進一步對法國引以為傲的畜牧業、食肉歷史的抹殺。或許能說反對者從政治意識形態上的杯葛是一種政治攻防的技巧，但事實上，論述的內涵還是包含了許多法國傳統在意的核心價值。

法國營養午餐的「全國素食化實驗」，是在馬克宏任內啟動施行的。但中央政府本回之所以狂戰里昂的癥結點，在於「無肉化餐點」應該是由學童自由選擇？（美聯社）

素食午餐有利弊

批評里昂政策者認為簡化餐盤是為了推動未來「素食化」的第一步，雖然就眼下來說是言之過早，但也並非空穴來風。

2019年法國開始進行農業跟食品法律改革，基於永續、環保及因應全球暖化，針對農業、畜牧業升級與再造提出政策方針。營養午餐成為農業改革下的實驗之一。每年法國需提供10億份營養午餐合約，是支撐起龐大農業和飲食產業鏈的重要一環，因此有機化、蔬果在地化的目標，就能在營養午餐實驗中知曉。在上述所說，每周至少提供一餐素食餐點的政策，也是由此而來。

在2018年，也就是餐盤實驗前，全法國約10%學校會在營養午餐中提供素食選項，但到了2020年素食供餐已可達到71%。有些學校已可做到除了魚、肉外，再多提供素食選項，或把素食主餐變成常態性供應。

雖然在里昂的市內調查中，小學生對於素食主餐的接受度較大，肉類的浪費程度能隨著簡化政策下降，但在其他地區和其他年齡層並不一定，像是國、高中生在素食的接受度上就相對保守。

內政部長達爾馬寧所抨擊里昂政策是「排擠中下階層孩童營養攝取」也不是完全沒有道理，營養相關數據顯示，法國13歲到17歲的女學生，約有25%有缺鐵問題，缺鐵不足也可能意味著紅肉攝取量不足。

法國食肉傳統歷史悠遠，但國家傾全力推動的綠色飲食，其中還有一大理由在於國民健康。近年有更多數據顯示了紅肉攝取過多對人體的負擔，因此推動綠色飲食的成功與否，也間接關乎了健保財政與國民健康。

有批評者質疑里昂排肉政策所省下的經費用途，但也有一項說法認為，從原本帶狀不間斷的肉類提供，成為塊狀幾天一次或一周幾次，將讓節省下來的經費提供更高品質的肉類。

不論支持或反對里昂的政策，綠色飲食在法國乃至全球造成的風潮應該還會持續，里昂這次的營養午餐改革，也將在未來的農業改革實驗辯論中，繼續發酵。