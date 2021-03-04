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義百年墓園坍塌 200具棺木墜海…家屬：親人又死一次

編譯張君堯

義大利西北部城市熱那亞（Genoa）附近的旅遊勝地卡莫利（Camogli）日前發生土石崩落，導致建在懸崖邊一座上百年歷史的公墓坍塌，至少200具棺木墜入海中。

有150年歷史的卡莫利公墓座落在當地靠海的岩石峭壁上，由於一場土石崩落導致部分公墓坍塌，多具棺材就這樣落入海中，根據照片顯示，該座懸崖幾乎已全部塌陷，棺材伴隨瓦礫與碎石漂浮在下方約50公尺的海中。

值得慶幸的是，該公墓周一固定關閉，因此沒有人員傷亡，懸崖下方有十間房屋，其中三戶有人居住，當局目前也為這些人提供臨時住所。

棺材尋回行動僅回收10具棺木，其餘仍漂在水上。回收之棺材將由驗屍官確認身分，當局也已派遣無人機協助行動，希望盡可能找回棺材，以安撫死者家屬。

據稱，事發前一天懸崖就有坍塌的預兆，但當局未採取任何行動。多位居民指出，自己的父親、祖父和祖母等親人都葬在卡莫利公墓，發生這場意外宛如「親人又死了一次」，還有民眾指控墓園方不久前仍在推銷墓地，絲毫沒有危機意識。

對此，當地市長堅稱土石崩塌規模如此廣大，絕對是「無法預測的」，並表示自己與市民關係緊密，發生如此意外是其市長任內經歷過「最黑暗的時刻」。

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