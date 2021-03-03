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女童哭叫被「鬼」往下拉？網：她爬下床找玩具

編譯周辰陽

TikTok一位用戶日前公布一支詭異影片，聲稱他的女兒三更半夜一邊尖叫，一邊似乎被某個「超自然」物體往床下拉。儘管他覺得有鬼在作祟，部分看過影片的網友則認為他在胡說，「明明是她自己往床下爬！」

根據當事人狄恩（Josh Dean）上傳影片，當時是深夜11時37分，他的女兒「艾瑪」（Emma）本來趴在床角，卻突然起身下床，朝著床頭方向爬過去

畫面可見艾瑪先望向床底，接著就往裡面鑽。此時，她的雙腳開始擺動，叫著「媽媽」的音量甚至蓋過聽來有點詭異的育兒音樂。隨後就能看到她一邊害怕地持續哭叫著「媽媽」，一邊狀似被某種力量拖入床下。

狄恩在TikTok影片上寫到，「我女兒被拖往床下…老婆覺得她爬進去，但她明顯是被某種東西拖進去」，並留下「#超自然」、「#需要解答」與「#搞什麼」等三個標籤，接著又上傳一隻床底空蕩蕩的影片，聲稱他「試圖展示艾瑪不再在那裡時，手機就當機了」。

狄恩還說，就在他第一次準備上傳影片時，手機「關機不讓我傳」，該隻詭異影片已有超過97萬人點讚，留言超過3.7萬則，還有超過5.8萬人轉發。一位網友指出，「她不可能害怕哭叫媽媽又甘願地繼續往床下爬」，另一位網友則留言指「你太太沒聽見她的聲音嗎？她很害怕又哭叫媽媽。我的心都要跳出來了」。

不過，也有許多網友拒絕隨波逐流，擺明不信有鬼。有網友就說，「小朋友明顯爬進去找玩具，會哭是因為他們搞不清楚怎麼爬出來…這是常識」。

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