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南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

女子吵架咬斷男子舌頭 吐出後被海鷗叼走

編譯周辰陽
蘇格蘭愛丁堡郡法院近日審理一樁發生於2019年的離奇重傷害案，一對男女當街爆發爭執後，女方突然強吻男方，接著用牙齒狠狠扯掉一塊舌頭。一隻海鷗隨後立刻飛過來，將男方吐出的斷掉舌頭叼走後揚長而去。（取材自Edinburgh Evening News）
蘇格蘭愛丁堡郡法院近日審理一樁發生於2019年的離奇重傷害案，一對男女當街爆發爭執後，女方突然強吻男方，接著用牙齒狠狠扯掉一塊舌頭。一隻海鷗隨後立刻飛過來，將男方吐出的斷掉舌頭叼走後揚長而去。（取材自Edinburgh Evening News）

蘇格蘭愛丁堡郡法院近日審理一樁離奇的重傷害案，一對男女當街爆發爭執後，女方突然強吻男方，接著用牙齒狠狠扯掉一塊舌頭。一隻海鷗隨後立刻飛過來，將男方吐出的斷掉舌頭叼走後吞下肚。

愛丁堡晚報引述檢察官陳述指出，此事發生在2019年8月1日晚間，當時互不相識的受害者麥肯奇（James McKenzie）與兇手萊恩（Bethaney Ryan）擦肩而過，接著雙方爆發口角與衝突，萊恩原本試圖轉身走開，麥肯奇卻「握著拳頭」，繼續氣勢洶洶地追上她。

檢察官表示，萊恩的回應方式「有些奇怪」，先靠到麥肯奇的身體，接著親上他的嘴唇，隨後將舌頭狠狠咬成兩半。檢方稱，萊恩咬下的舌頭尺寸大約2乘3公分，「麥肯奇退後，將那一塊舌頭吐出。就在此時，一隻大海鷗將那一塊肉撿走，帶著那塊舌頭逃之夭夭」。

萊恩隨後被捕，麥肯奇則滿嘴是血就醫，考量到斷舌找不回來、也無法重新縫合，因此院方認定不必進行手術。辯護律師稱「此事整體來講非常奇怪」，但萊恩既已當庭承認犯下重傷罪，他會保留到量刑庭再全面求情。

由於麥肯奇已終身殘疾，承審此案的法官考量到案件嚴重性，將推遲到下半年才會裁定刑期。

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