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泰國銀樓遇打劫 鎮店狗哈士奇竟全程裝睡

綜合報導
發生搶案時，哈士奇Lucky竟在一旁「裝睡」。（視頻截圖）
發生搶案時，哈士奇Lucky竟在一旁「裝睡」。（視頻截圖）

從前的人養狗，是要牠們協助處理工作，可能是牧羊、守護家園等等。但如今大家養狗，都視牠們是家人，是精神伴侶，不再用牠們有實際的工作了。不過，守護家園這責任，不是家庭成員都應該做嗎？

綜合香港01、泰國媒體kapook報導，在泰國便有隻狗狗，面對有劫匪持搶打劫時，竟然作出了一個令人大為失望的反應，爸爸更是一臉無奈，只能哭笑不得地說：隨牠吧！究竟狗狗遇上匪徒，會有何反應呢？

這宗令人幾乎笑出淚來的搶劫時事，來自泰國清邁。雖然只是打劫演習，但警察叔叔變成持槍匪徒，厲聲表示要打劫時，在店內的哈士奇Lucky完全動也不動的躺在一旁「裝睡」，令爸爸兼店主Worawut Lomwanawong好氣又好笑，把整個模擬搶劫的過程PO上網，並無奈苦笑說「當搶匪來搶銀樓時…Lucky你真的不幫幫我嗎？」。

雖然哈士奇Lucky未能成功守護財產，但牠常常用笑臉以及爆趣行為帶給身邊人快樂，這樣已很足夠吧？

整段監視器影片，本來是店主配合當地警察進行的一次打劫演習，結果重點都錯了，大家的目光都只關注一直在門口的哈士奇Lucky。

影片分享才6天，已有超過115萬觀看人次，網友看完Lucky雖有龐大的身軀卻完全不肯保護店家的行為後，不僅沒有出言責備，反而都融化了，紛紛留言，「二哈生存技能滿分」、「二哈不意外啦」、「狗：我試過了，但我真的起不來」、「狗狗是同夥啦」、「沒跟人家走就不錯了」、「原來牠是把風的」、「我本來很想養一隻哈士奇的，但看了這個之後…還是算了吧哈哈哈」。

哈士奇Lucky是銀樓的「鎮店」之犬。（取材自臉書）
哈士奇Lucky是銀樓的「鎮店」之犬。（取材自臉書）

泰國 警察 香港

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