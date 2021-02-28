娃娃不該只有1種樣貌 西班牙「唐氏症娃娃」擁抱多元面容

西班牙一家玩偶製造商Miniland推出四款唐氏綜合症娃娃，贏得由西班牙玩具商頒發的「2020年最佳西班牙玩具獎」。（取材自Miniland官網）

「透過多元娃娃認識世界...」位於西班牙東部的小鎮奧尼爾（Onil）是著名的玩偶之鄉。奧尼爾擁有7500人口和38間玩偶製造商，而讓這個小鎮再次一戰成名的是一個獎項，該區一家玩偶製造商Miniland推出的四款唐氏綜合症娃娃——分別為不同膚色的兩男兩女——贏得由西班牙玩具商（AEFJ）頒發的「2020年最佳西班牙玩具獎」。這個獎項有其深刻意義：陪伴每一位小孩長大的娃娃不應該只有一種樣貌；而近年來隨著擁有多元樣貌的娃娃漸漸出現甚至大受歡迎，這也意味著社會更朝同理、包容邁進一步。

以育教玩具聞名的Miniland表示，這一款娃娃適合所有兒童，而不僅是只有唐氏綜合症兒童可以擁有它，目的也是希望讓每一位兒童認識世界的多樣性（diversity）。尤其，娃娃是陪伴每一位兒童成長的玩具之一，這會影響兒童看待、了解世界的方式，因此具有多元性的玩偶將可以帶領孩子認識「人」的多元樣貌。對Miniland而言，他們一開始也很擔心市場對娃娃的反應不買單，不過其市場總監在接受「衛報」訪問時表示，「（評價）意外地很正面。」

過去幾年來，其實也有其他製造商推出唐氏症娃娃，不過消費者的反應不如現在。美國 一名部落客凱爾（Kelle Hampton）就在其部落格上分享了她如何從「厭惡」唐氏症娃娃，到徹底喜愛上它。

凱爾有一位唐氏綜合症女兒內拉（Nella）。起初凱爾不太喜歡市面上出現的唐氏症玩偶，原因是這些娃娃都刻意誇大了唐氏症孩子的臉部特徵，擔心這樣的玩偶設計會讓唐氏症孩子們有被孤立的感覺。不過內拉日漸長大之後，也慢慢意識到自己與他人的差異時，凱爾希望內拉可以為自己感到自豪，因為唐氏綜合症只是讓內拉與眾不同的一件小事。而在後來，當凱爾看到另一款唐氏症娃娃時——擁有不同膚色、髮色、細心刻畫的五官——這讓凱爾第一次想要讓內拉擁有一個唐氏症娃娃。她迫不及待地買下娃娃，送給內拉。

輪椅、義肢娃娃 陸續誕生

「內拉，你看！娃娃就像你一樣，是不是很漂亮？」凱爾將買下的唐氏症娃娃送給內拉。內拉將娃娃擁入懷裡，還幫娃娃取了和自己一樣的名字：內拉。

隨著社會更加擁抱多元平等的價值，各個零售商 、玩具製造商也紛紛推出更具多元性的娃娃，例如不同膚色的娃娃、坐在輪椅上的娃娃以及義肢娃娃等等，包括創立芭比娃娃（Barbie）的美泰兒公司（Mattel）也加入這樣的行列。

自1959年創立，美泰兒公司幾十年來在芭比娃娃的設計上不再只是單一的形象和體態（長髮、白皮膚、纖細的四肢），而是推出擁有多元文化背景的芭比娃娃。例如，該公司第一位非裔 美籍芭比娃娃克里斯蒂（Christie）誕生於1968年，隨後推出拉丁裔芭比娃娃，後來也陸續推出擁有不同身體形態的娃娃，讓兒童有機會認識自己的身體。

娃娃的多元型態打開孩子認識世界的一扇窗口，象徵著社會的同理、包容可以隨著人們的認識和瞭解，而漸漸豐富。