我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

娃娃不該只有1種樣貌 西班牙「唐氏症娃娃」擁抱多元面容

聯合新聞網轉角國際
西班牙一家玩偶製造商Miniland推出四款唐氏綜合症娃娃，贏得由西班牙玩具商頒發的「2020年最佳西班牙玩具獎」。（取材自Miniland官網）
西班牙一家玩偶製造商Miniland推出四款唐氏綜合症娃娃，贏得由西班牙玩具商頒發的「2020年最佳西班牙玩具獎」。（取材自Miniland官網）

「透過多元娃娃認識世界...」位於西班牙東部的小鎮奧尼爾（Onil）是著名的玩偶之鄉。奧尼爾擁有7500人口和38間玩偶製造商，而讓這個小鎮再次一戰成名的是一個獎項，該區一家玩偶製造商Miniland推出的四款唐氏綜合症娃娃——分別為不同膚色的兩男兩女——贏得由西班牙玩具商（AEFJ）頒發的「2020年最佳西班牙玩具獎」。這個獎項有其深刻意義：陪伴每一位小孩長大的娃娃不應該只有一種樣貌；而近年來隨著擁有多元樣貌的娃娃漸漸出現甚至大受歡迎，這也意味著社會更朝同理、包容邁進一步。

以育教玩具聞名的Miniland表示，這一款娃娃適合所有兒童，而不僅是只有唐氏綜合症兒童可以擁有它，目的也是希望讓每一位兒童認識世界的多樣性（diversity）。尤其，娃娃是陪伴每一位兒童成長的玩具之一，這會影響兒童看待、了解世界的方式，因此具有多元性的玩偶將可以帶領孩子認識「人」的多元樣貌。對Miniland而言，他們一開始也很擔心市場對娃娃的反應不買單，不過其市場總監在接受「衛報」訪問時表示，「（評價）意外地很正面。」

過去幾年來，其實也有其他製造商推出唐氏症娃娃，不過消費者的反應不如現在。美國一名部落客凱爾（Kelle Hampton）就在其部落格上分享了她如何從「厭惡」唐氏症娃娃，到徹底喜愛上它。

凱爾有一位唐氏綜合症女兒內拉（Nella）。起初凱爾不太喜歡市面上出現的唐氏症玩偶，原因是這些娃娃都刻意誇大了唐氏症孩子的臉部特徵，擔心這樣的玩偶設計會讓唐氏症孩子們有被孤立的感覺。不過內拉日漸長大之後，也慢慢意識到自己與他人的差異時，凱爾希望內拉可以為自己感到自豪，因為唐氏綜合症只是讓內拉與眾不同的一件小事。而在後來，當凱爾看到另一款唐氏症娃娃時——擁有不同膚色、髮色、細心刻畫的五官——這讓凱爾第一次想要讓內拉擁有一個唐氏症娃娃。她迫不及待地買下娃娃，送給內拉。

輪椅、義肢娃娃 陸續誕生

「內拉，你看！娃娃就像你一樣，是不是很漂亮？」凱爾將買下的唐氏症娃娃送給內拉。內拉將娃娃擁入懷裡，還幫娃娃取了和自己一樣的名字：內拉。

隨著社會更加擁抱多元平等的價值，各個零售商、玩具製造商也紛紛推出更具多元性的娃娃，例如不同膚色的娃娃、坐在輪椅上的娃娃以及義肢娃娃等等，包括創立芭比娃娃（Barbie）的美泰兒公司（Mattel）也加入這樣的行列。

自1959年創立，美泰兒公司幾十年來在芭比娃娃的設計上不再只是單一的形象和體態（長髮、白皮膚、纖細的四肢），而是推出擁有多元文化背景的芭比娃娃。例如，該公司第一位非裔美籍芭比娃娃克里斯蒂（Christie）誕生於1968年，隨後推出拉丁裔芭比娃娃，後來也陸續推出擁有不同身體形態的娃娃，讓兒童有機會認識自己的身體。

娃娃的多元型態打開孩子認識世界的一扇窗口，象徵著社會的同理、包容可以隨著人們的認識和瞭解，而漸漸豐富。

近年來隨著擁有多元樣貌的娃娃漸漸出現甚至大受歡迎，這也意味著社會更朝同理、包容邁...
近年來隨著擁有多元樣貌的娃娃漸漸出現甚至大受歡迎，這也意味著社會更朝同理、包容邁進一步。（取材自Miniland官網）
西班牙東部的小鎮奧尼爾是著名的玩偶之鄉。一家玩偶製造商Miniland推出的四款...
西班牙東部的小鎮奧尼爾是著名的玩偶之鄉。一家玩偶製造商Miniland推出的四款唐氏綜合症娃娃贏得由西班牙玩具商頒發的「2020年最佳西班牙玩具獎」。（取材自Miniland官網）

美國 零售商 非裔

上一則

印尼「世界最胖男孩」瘦了！ 日走3公里 甩肉109公斤

下一則

南極冰裂！ 分離出如倫敦都會區「巨型冰山」

延伸閱讀

確診後痊癒 但頭痛、腦霧仍在…後新冠綜合症成研究新課題

確診後痊癒 但頭痛、腦霧仍在…後新冠綜合症成研究新課題
英國才宣布解禁計畫 出遊預訂數暴增

英國才宣布解禁計畫 出遊預訂數暴增
藏身玻璃罐與毒灰中想赴歐 難民夢斷西班牙北非領土

藏身玻璃罐與毒灰中想赴歐 難民夢斷西班牙北非領土
西班牙養老院接種疫苗78人全確診 專家:與疫苗效力無關

西班牙養老院接種疫苗78人全確診 專家:與疫苗效力無關

熱門新聞

國際航空運輸協會的數位新冠通行證APP將在3月正式上線。（歐新社）

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

2021-02-23 18:41
圖為世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯9日與中國專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果。美聯社

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

2021-02-23 11:27
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

2021-02-20 17:11
新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死。圖擷自海峽時報

沒聽見 ! 女戴降噪耳機晨跑 遭20公尺大樹壓倒致死

2021-02-21 09:53
英國外相拉布19日透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求在香港問題上展開合作。（美聯社）

英國後悔了？英外相欲訪中 談香港問題合作

2021-02-22 07:36
一名日本遠洋漁師掉了iPhone Pro，求路人撿到記得通知他一下，許多網友一看地點紛紛笑翻。(圖取自推特)

他PO手機定位照「求路人幫我撿」！ 驚動這國政府回應

2021-02-25 17:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立