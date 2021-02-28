印尼「世界最胖男孩」瘦了！ 日走3公里 甩肉109公斤

帕馬納持續努力了3年，終於成功鏟肉109公斤，現在體重大約82.5公斤的他每日仍步行3公里、打籃球或做其他運動2小時，甚至可以爬樹與騎摩托車。（Getty Images）

曾憑著「世界最胖弟」稱號爆紅的印尼 男孩帕馬納（Arya Permana），11歲時胖到192公斤的體重顛峰、連衣服都穿不下，更因步行困難而無法上學。直到醫師警告才「覺醒」，過去三年在持續運動、控制飲食之下「成功鏟肉109公斤」。

帕馬納來自印尼爪哇省的一個小村莊，剛開始體重正常，直到5歲時才「開始暴肥」，並且越來越嚴重，家人為了他的健康與性命著想，於2017年時帶他接受縮胃手術。

Ingat Arya Permana?

Bocah paling gendut di Indonesia



Puluhan dokter spt sudah menyerah, tapi ketika ‘ditangani’ Ade Rai, hasilnya seperti ini.



Bukti bahwa goals dicapai bukan cuma dengan teori, tapi usaha panjang dan motivasi untuk berdedikasi.



Skill coaching paling mahal 👌🏻 pic.twitter.com/YmHbH6W3Uf — oka (@daraprayoga_) January 22, 2020

當初帕瑪納因巨大身形難以行走，更無法上學交友，也沒有合適衣服可以穿，只能把自己裹在布裙裡，每天進食垃圾食物、日復一日，所幸在父母與醫生的幫助下，他努力改變飲食和睡眠習慣，從凌晨4點入睡調整到晚上10點，從泡麵與罐裝飲料維生調整到營養的米飯與豆類。

帕馬納持續努力了3年，終於成功鏟肉109公斤，現在體重大約82.5公斤的他每日仍步行3公里、打籃球或做其他運動2小時，甚至可以爬樹與騎摩托車，他強調「2015年的我根本想像不到這一切真的能實現，也沒想過要減肥，現在的我感覺好多了，和以前完全不一樣」。