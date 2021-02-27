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泰男50元泰銖買海貝 意外買到25萬美元「珍珠之王」

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現今世上「美樂珠」僅存200多顆，色澤飽滿加上擁有獨特的雲狀或火焰紋路，要價25萬美元。(取材自World Today News)
現今世上「美樂珠」僅存200多顆，色澤飽滿加上擁有獨特的雲狀或火焰紋路，要價25萬美元。(取材自World Today News)

用50元泰銖（約1.6美元）買海貝給老婆，煮沸後竟意外得到價值連城的稀有珍珠！近日泰國一名男子幫太太在市場買了一顆海貝，沒想到回家煮沸後竟發現貝殼裡流出一顆金黃色的珍珠，一問才知道原來該珍珠是相當稀有的「美樂珠」，在當地被稱作「珍珠之王」，一顆要價750萬泰銖（約25萬美元）。

根據「 World Today News 」報導，日前泰國一名44歲的卡車司機蒙提安（Monthien Chansuk），按照太太的要求在春武里府的街道上買了一顆海貝，回家將其煮沸後，他發現海貝殼裡流出一顆金黃色球狀的不明物體，由於不曉得是什麼東西，他連忙拍了張照片並PO上網，希望能有網友出來解答。

沒想到照片PO出後，立刻引來網友熱議，紛紛驚呼該金黃色球狀物，其實就是稀有的「美樂珠」。有網友提到，現今世上「美樂珠」僅存200多顆，色澤飽滿加上擁有獨特的雲狀或火焰紋路，可說是相當稀有。

報導中也提到，起初蒙提安將海貝煮熟後，原本要切片來吃，在切的同時他發現有個東西很堅硬，原本以為只是一塊石頭，但當他撿起來仔細觀察時，發現該物體外表光澤的像珍珠，最後才知道原來該物體真的是價值不斐的「美樂珠」。

事發後，當地記者也前去採訪，更是驚動了警方前來關心，目前蒙提安打算將該珍珠交給專家做進一步檢查，並暫時放在銀行的保險箱保管。

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