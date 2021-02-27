英女駕無動力船 70天獨划大西洋創紀錄 踏上陸地最想吃美食

英國21歲女子哈里森孤身一人划艇橫渡大西洋，用時70天3小時48分。（取材自推特）

一名英國 21歲女子哈里森(Jasmine Harrison)日前完成以無動力船划過大西洋，自西班牙到加勒比海安地卡島全程花了約70天，成為世界上單獨橫越這條路線的最年輕女性。

美國 有線電視新聞網（CNN）與英國廣播公司（BBC）報導，根據這場「大西洋挑戰賽」（Talisker Whisky Atlantic Challenge）主辦單位大西洋競賽（Atlantic Campaigns）表示，來自英國北約克郡的哈里森，家鄉並非靠海，2018年時她受到跨洋比賽激勵而決定報名，參加這次的挑戰，當時她正在加勒比海國家一邊教人游泳 ，一邊當調酒師。

「大西洋挑戰賽」表示，這一次，來自世界各地的21艘船隻參加了挑戰，其中包括一些單人划槳者，還有一些最多由四人組成的團隊。

2020年12月12日，哈里森開始了挑戰之旅，從西班牙的加那利群島出發，最終到達加勒比海的安地卡島。在此期間，「大西洋挑戰賽」定期更新哈里森的行踪，她會划兩個小時睡兩個小時，這樣交替進行。

哈里森本人也會每周在其社交媒體上更新，分享她的冒險經歷，哈里森說她一度差點撞到鑽油船，兩次意外翻船，沿途吃了一堆花生醬與巧克力醬。

被問到上岸後最期待做甚麼？哈里森也果斷回答：「食物，絕對是食物」！（取材自推特）

報導稱，哈里森曾經歷了一次挫折，當時她的船發生了傾覆。她還告訴她的安全員，她的左肘受傷了，比賽醫生和她通過電話討論了傷情。幾個小時後，哈里森告訴比賽醫生，她正在克服疼痛，可以獨自完成比賽。

2021年2月21日，「大西洋賽艇活動」在社交媒體上發文祝賀哈里森說，她在70天3小時48分鐘內完成了4828公里航程的挑戰，成為「獨自划船穿越海洋的最年輕的女性」。哈里森在個人臉書專頁分享，希望藉由「激發更多年輕人獨力去做任何事」，她希望藉由自己的例子，激發更多年輕人勇敢向前衝。

在抵達終點後，她說此次划船渡洋給她難以言喻的經驗，「這是非常美妙的冒險，這是無與倫比的，擺脫所有的一切，擺脫社交網路，擺脫不好的新聞。」。每次對外界的聯絡，就是透過衛星電話跟媽媽報平安。

被問到踏上陸地最想要做的事情，哈里森肯定地說「美食，絕對是吃美食」。