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驚悚！歌手躺病床被「分屍」 四肢切成一段段…可食用

綜合報導 
英國知名饒舌歌手Slowthai日前在Instagram上PO出一張驚人的照片，顯示由蛋糕所做成的四肢慘被「分屍」。（取材自Instagram）
英國知名饒舌歌手Slowthai日前在Instagram上PO出一張驚人的照片，顯示由蛋糕所做成的四肢慘被「分屍」。（取材自Instagram）

現今做甜點的技術可說是愈來愈進步，不少我們生活中常見的物品都可以做成逼真的藝術品，若不仔細觀察還發現不出來。對此，英國知名饒舌歌手泰隆·弗蘭普頓（Tyron Kaymone Frampton，藝名：Slowthai）日前在Instagram上PO出一張驚人的照片，顯示他躺在醫院的病床上，四肢竟然「慘被分屍」，畫面相當驚悚，不過細看會發現其實「被分屍」的四肢全部都是用蛋糕所做成，PO文一出後立刻引來大批網友關注，更紛紛直呼「真的太嚇人了！」

根據英國《 都市日報 》報導，事實上泰隆所發布的照片，是他在2020年所發表的歌曲《 Feel Away 》MV中的片段，躺在病床上的泰隆除了頭部和身體的一半以外，四肢都是由香草蛋糕、甘納許巧克力醬，還有些許的糖漿製成，並用噴槍將食用色素著色在蛋糕體上。

從照片中可見，泰隆的四肢被一片片切開，被切成薄片的四肢看得出來是藝術甜點，模樣相當逼真，就連泰隆身上的刺青都做得惟妙惟肖，皮膚的紋路、指甲都與正常人的沒兩樣，所以乍看之下真的就像被刀子分屍一樣，大批網友都嚇了一跳。

泰隆提到，這逼真的藝術作品需要花一個星期的時間完成，「每個細節都花了很長的時間製作，包括將紋身塗在皮膚上，或是將毛髮固定在腿上」。

報導中也說明，這個蛋糕藝術品是由30歲的蛋糕藝術家本·貝克（Ben）所設計，以超現實主義的幻覺蛋糕而聞名，更時常獲得各獎項的殊榮。

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