疫情期間療癒生活 日本掀起養寵物潮…藏隱憂

日本境內新冠疫情延燒，不少民眾為療癒生活選擇飼養寵物，造成一股寵物飼養熱潮。圖為日本愛子公主與寵物犬由莉。（Getty Images）

日本 境內2019冠狀病毒疾病疫情 延燒，不少民眾為療癒生活選擇飼養寵物，造成一股寵物飼養熱潮。但有動保團體憂慮疫情平息可能會出現棄養潮，呼籲飼主在飼養前必須考慮清楚。

日本時事通信社報導，日本社會長期處在新冠疫情影響下，許多民眾為療癒生活開始飼養寵物；由於需求增加，寵物交易價格也隨之暴漲。

不過，有民眾飼養寵物後才發現，原來沒有想像中那麼容易，所以飼養後沒多久馬上選擇棄養。各動保團體憂慮這種棄養情緒，呼籲民眾「別忘了對待生命應負的責任」。

一般社團法人「寵物食品協會」表示，日本2020年犬貓新增飼養數，雙雙較2019年增加6萬隻以上。全日本都有連鎖店面的一間大型寵物店統計，在日本政府發布「緊急事態宣言」的2020年春天，民眾購買寵物的數量倍增。

經營連鎖寵物店的公司相關人士說，過去一年在家工作愈來愈普及，讓民眾待在家裡的時間拉長；而自肅（自我克制）生活的壓力，加上政府發放的疫情補助金等因素，都助長這波飼養熱潮。

隨著民眾飼養寵物需求增加，寵物交易價格跟著快速上升。在東京 都內某間寵物店，相當受到飼主歡迎的「玩具貴賓犬」價格，一隻約40萬日圓（約3785美元），是疫情前平均行情約1.5倍。

民眾在這波熱潮跟風隨意購買寵物後，也造成不少問題。不少看似飼養沒多久、出生不滿一年的小狗跟小貓，被送到非營利組織「孤兒救援隊犬貓轉讓中心」東京分部。

部分棄養寵物的飼主所持理由很自私，例如「在寵物店的時候比較乖」、「很在意寵物身上的臭味」等。

負責人表示，因為寵物跟在家工作的飼主長時間相處，所以無法老實乖巧地獨自看家，「學習跟飼主分開的訓練不足，讓飼養問題愈來愈多」，也讓人擔心疫情結束後，可能會有不少飼主棄養寵物。

另外，有飼主因為疫情影響工作收入，導致無法負擔寵物花費而棄養。

專門收容飼主無法飼養的犬貓、營運犬貓庇護所的非營利組織Tier Heim KOKUA，在過去一年間共收容了逾百隻寵物，這些飼主的理由包括收入減少、生活過不下去等。

但也有飼主是拿疫情當藉口，趁這個時候棄養，Tier Heim KOKUA代表理事山田直美說，就算疫情平息，也要跟寵物繼續生活下去，「飼主在養寵物前，就必須有照顧寵物到最後的心理準備」。