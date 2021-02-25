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男1元買畫 20年後竟值14萬元…原來是「夢遊畫師」作品

聯合新聞網
男子（右）在市場買畫作，20年後市價翻10萬倍。（取材自Mail Online）
男子（右）在市場買畫作，20年後市價翻10萬倍。（取材自Mail Online）

厄瓜多39歲男性聖地雅各（Santiago Taute）2001年在當地市場以1美元購買一幅A3尺寸的畫作，後來泰特31歲的英國妻子蒂莉亞（Delia Taute）認出該畫作出自英國藝術家哈德溫（Lee Hadwin）之手，市價最高達10萬英鎊（約14萬美元）。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，藝術愛好者蒂莉亞認出「畫界夢遊大師」哈德溫在畫作背後的簽名，最後和哈德溫確認是對方2001年在澳洲完成的作品，只是哈德溫不知道為何畫作會出現在厄瓜多。

哈德溫是英國知名藝術家，以入睡時能畫出藝術品這項「特殊才能」聞名世界，美國前任總統川普（Donald Trump）還曾以10萬英鎊購買他一幅畫作。

本業為工程師的聖地雅各20年前在市場看到這幅畫，便愛上畫作裡的色彩，所以當時跟其他紀念品一起結帳帶回家，後來他輾轉從厄瓜多搬到西班牙，最後落腳英國，直到去年把哈德溫這幅畫從西班牙搬來英國。

報導指出，定期看展的蒂莉亞曾在2013年畫展裡看過哈德溫作品並深深著迷，當時還親自跟哈德溫討論他的藝術。所以當蒂莉亞去年首次看到聖地雅各購買的畫作時，發現很像哈德溫作品風格，最後聯繫哈德溫正式確認是對方作品。

網友whoeverknows表示：「看起來像是小學生的畫作！」網友TipTop贊同：「看起來真的很像是在睡覺時畫出來的作品。」但是網友Happytomeetyou認為畫作透露出哈德溫不受限的創意：「就像孩子一樣，擁有令人著迷的能力。」網友seesaw7也說：「大家不能單純為這名幸運購買到畫作的男士感到高興嗎？」

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