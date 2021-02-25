我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

攝影師曬照亞馬遜雨林小生物 網笑：爆米花不要跑

聯合新聞網
一團雪白色的迷你絨毛球，在翠綠的葉片上輕快走跳，乍看之下讓人誤以為「爆米花長腳了」！ (翻攝自YouTube影片)
一團雪白色的迷你絨毛球，在翠綠的葉片上輕快走跳，乍看之下讓人誤以為「爆米花長腳了」！ (翻攝自YouTube影片)

一團雪白色的迷你絨毛球，在翠綠的葉片上輕快走跳，乍看之下讓人誤以為「爆米花長腳了」！這是一名攝影師闖入厄瓜多的亞馬遜熱帶雨林中，意外發現的神祕小生物。

綜合外媒報導，有攝影師在厄瓜多的亞馬遜熱帶雨林中，意外發現一隻神祕小生物。這位名為安德烈亞斯·凱（Andreas Kay）的大自然攝影師，在他的YouTube頻道上傳了一個短片，其錄影畫面看起來像是一團長了許多小腳的爆米花，在他的手指頭上走跳、跳躍。

從影片中可見這可愛的小生物裹著一團蠟狀長絲，由於被白色的絲覆蓋全身，再加上看不到牠的眼睛、嘴巴等器官，因此湊近一瞧猶如一朵軟綿綿的白雲。牠是亞馬遜雨林的一種飛蝨（flatid planthopper），又稱「扁平狀飛蝨」。根據安德烈亞斯·凱的說法，飛蝨身上的蠟狀細絲可以保護自己小巧的身軀，加上停留在葉子上時會讓人誤以為是蜘蛛或鳥糞，可免受掠食者侵害。

除了安德烈亞斯·凱，還有另一名法籍攝影師大衛·韋勒（David Weiller）也同樣在亞馬遜雨林捕捉到同樣的生物畫面，將牠們命名為「行走中的爆米花」。「爆米花」蠟絲底下的牠們，其實身體具有淺綠色的基底並搭配橘色條紋。飛蝨成年後，會長出白色或帶點淺綠色的翅膀，眼睛則會呈現紅色、綠色、白色或黃色等顏色，外表就不像幼蟲時期那麼療癒和討喜了。飛蝨的主食為植物汁液，不過牠們的進食過程相當溫柔，並不會造成植物損傷。

畫面曝光後，不少網友留言表示「爆米花不要跑」、「好想摸摸看喔」、「世界上真是無奇不有」、「雖然不太喜歡小蟲，但這種軟綿綿的樣子還是好可愛」。

一團雪白色的迷你絨毛球，在翠綠的葉片上輕快走跳，乍看之下讓人誤以為「爆米花長腳了...
一團雪白色的迷你絨毛球，在翠綠的葉片上輕快走跳，乍看之下讓人誤以為「爆米花長腳了」！ (翻攝自YouTube影片)

亞馬遜 攝影 YouTube

上一則

男1元買畫 20年後竟值14萬元…原來是「夢遊畫師」作品

下一則

追夢永不嫌晚！朋友一句話 83歲俄羅斯婆婆環遊全世界

延伸閱讀

亞馬遜退貨清倉甩賣店 VLB 進駐太古廣場

亞馬遜退貨清倉甩賣店 VLB 進駐太古廣場
亞馬遜機隊 規模倍數擴增

亞馬遜機隊 規模倍數擴增
防疫不足 紐約州檢察長提訴亞馬遜

防疫不足 紐約州檢察長提訴亞馬遜
疫情期間無視工廠員工安全 紐約州檢察長提訴亞馬遜

疫情期間無視工廠員工安全 紐約州檢察長提訴亞馬遜

熱門新聞

22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

2021-02-18 09:20
圖為世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯9日與中國專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果。美聯社

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

2021-02-23 11:27
國際航空運輸協會的數位新冠通行證APP將在3月正式上線。（歐新社）

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

2021-02-23 18:41
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

2021-02-20 17:11
新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死。圖擷自海峽時報

沒聽見 ! 女戴降噪耳機晨跑 遭20公尺大樹壓倒致死

2021-02-21 09:53
英國外相拉布19日透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求在香港問題上展開合作。（美聯社）

英國後悔了？英外相欲訪中 談香港問題合作

2021-02-22 07:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件