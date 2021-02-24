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俄羅斯驚見「藍色流浪狗」 疑遭有害化學物質染色

編譯張君堯
俄羅斯網路近日流傳數隻「藍色流浪狗」在馬路閒晃的照片，動保團體懷疑牠們的毛皮是遭外洩的有害或有毒化學物質染色。（取材自TWITTER）
俄羅斯網路近日流傳數隻「藍色流浪狗」在馬路閒晃的照片，動保團體懷疑牠們的毛皮是遭外洩的有害或有毒化學物質染色。（取材自TWITTER）

俄羅斯網路近日流傳數隻「藍色流浪狗」在馬路閒晃的照片，引發社群媒體用戶的熱議，有些人把牠們比做卡通或電影角色，也有些人對流浪動物健康可能有危險表達憤慨。動保團體認為，可能是附近一處廢棄化學工廠的有害或有毒化學物質外洩，才導致這些流浪狗的皮毛被染成亮藍色。

俄媒報導，照片拍攝地點是距離首都莫斯科約370公里的捷爾任斯克市（Dzerzhinsk），附近有一座2015年就破產倒閉的化學工廠。雖然有毒物質可能還沒有清除完畢，卻不妨礙流浪動物在廢棄廠區自由遊蕩。

7隻藍色流浪狗已接受獸醫檢查、照顧和治療，並送到一小時車程外的下諾夫哥羅德一處動...
7隻藍色流浪狗已接受獸醫檢查、照顧和治療，並送到一小時車程外的下諾夫哥羅德一處動物收容所。（路透）

儘管「藍色流浪狗」的確切成因目前仍然不明，俄媒稱該廢棄化學工廠曾生產有機玻璃（plexiglass）與劇毒化合物「氰化氫」，讓流浪狗可能因此暴露在有害物質之下。該廠的前破產經理人則懷疑，廠區可能仍存有亮藍色的無機化合物「硫酸銅」等化學物質。

國際人道協會（Humane Society International）的動物陪伴之家（Companion Animals）副主席奧米拉（Kelly O'Meara）指出，流浪狗皮毛上的染劑意味著牠們已直接接觸、甚至攝入潛在的有毒或有害物質，如果獸醫沒有及時介入，可能導致皮膚灼痛、瘙癢、內出血和導致死亡的其他疾病。

據報7隻藍色流浪狗已接受獸醫檢查、照顧和治療，並送到一小時車程外的下諾夫哥羅德（Nizhny Novogrod）一處動物收容所。動保分子表示，牠們目前都沒有生命危險，已有善心人士願認養其中兩隻狗狗。

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