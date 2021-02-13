以船為家！匈牙利1家4口環遊世界 不受疫情影響

一家之主、現年48歲的波斯表示，對他來說這是一次「奇妙的經歷」，原本從事IT產業的他可以花更多的時間陪伴孩子，而不必精疲力盡地撐到下班才能回家。（路透）

正當世界歷經新冠疫情 之際，匈牙利有一家四口去年夏天決定「實現夢想」，駛著一艘50英尺（約15公尺）、名為「Teatime」的帆船出航，在各國民眾都深陷封城措施時，他們悠閒駕船展開了環遊世界之旅。

這一家四口是在去年6月下旬從克羅埃西亞的一個港口出發，向西航行經過義大利 和西班牙，然後往南航向西非維德角（Cape Verde），在那停留一段時間後才橫越大西洋。

由於新冠疫情的限制，波斯一家人計畫今年或明年前往太平洋航行，他們表示旅行可能會持續5到6年，且會在南太平洋和印度洋停留更長的時間。（路透）

他們抵達加勒比海的馬丁尼克島（Martinique）度過聖誕節，現在則停泊在聖馬丁島（St. Martin）的馬里戈特（Marigot）村，準備駛向巴拿馬運河。不過他們並不著急，因為船上的生活已讓他們逐漸放慢腳步、享受生活。

一家之主、現年48歲的波斯（Domonkos Bosze）表示，對他來說這是一次「奇妙的經歷」，原從事IT產業的他現在可以花更多的時間陪伴孩子，而不必精疲力盡地撐到下班才能回家。他和妻子戴蒙琪（Anna Demecky）有十多年航行經驗，本來在疫情爆發前就計畫這次航行，即使行前有所猶豫，但最終還是拋開一切顧忌揚帆遠行。

正當世界歷經新冠疫情之際，匈牙利有一家四口去年夏天決定「實現夢想」，駛著一艘50英尺（約15公尺）、名為「Teatime」的帆船出航，展開環遊世界之旅。（路透）

航行至今，波斯透露最大的挑戰是在穿越大西洋期間、曾遭遇長達六小時的暴風雨，所幸他們安然通過，只遺失了烤麵包機和弄壞衛星電話。波斯說「我們的路線相當靈活」，颶風和熱帶氣旋決定了每個地區的航行極限，所以他們的航線就是跟著天氣走。

同時，他們會遵守各地不同的新冠防疫規範，並進行所需的檢測 或隔離，波斯以抵達馬丁尼克島時的情況為例，當時他告訴當局自己只會在公海上停留16天，對方也就當這是自我隔離。

「TeaTime」上裝載一個月份的食物，波斯一家也會釣鮪魚及鬼頭刀（mahi mahi），讓6歲和8歲的女兒感到非常高興，同時她們也不忘以遠端教學繼續學業，如果情況允許的話，她們還會靠岸進入當地學校就讀，以學習不同的文化。

儘管航行一開始，一家人總是要擠在狹窄的空間裡有些不便，但現在大家都習慣了船上的生活；「TeaTime」的船名則是以他們家「坐著喝茶閒聊」的習慣來命名。

波斯的妻子戴蒙琪表示，儘管她有時仍需操帆並定期做飯，但這趟旅行賦予她「極大的自由」，「我們看到海豚在船頭躍出水面、與我們共游，海面非常平靜，所以我們能清楚看見牠們在水面下」。

由於新冠疫情的限制，波斯一家人計畫今年或明年再航向太平洋，他們透露旅行可能會持續5到6年，會在南太平洋和印度洋停留更長的時間。