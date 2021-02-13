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不含糖不算巧克力？德法規挨批荒謬

編譯周辰陽
德國知名百年巧克力大廠Ritter Sport最近新推出一款「百分之百可可」的限定版巧克力，卻因為產品成分不含糖，被食品監管機關告知依法不可標為「巧克力」。（取材自welt.de/Ritter Sport）
德國知名百年巧克力大廠Ritter Sport最近新推出一款「百分之百可可」的限定版巧克力，卻因為產品成分不含糖，被食品監管機關告知依法不可標為「巧克力」。（取材自welt.de/Ritter Sport）

德國一間知名百年巧克力大廠最近新推出一款號稱「百分之百可可」的限定版巧克力，但食品監管機關引述法規，指該產品成分不含糖，因此不可標為「巧克力」，讓廠商直批「荒謬」，還要跟不上潮流的官僚們「醒醒」，趕快習慣「新現實」。

衛報報導，公開槓上食品監管機關的Ritter Sport創立於1912年，以100公克重的四方形巧克力聞名天下，經常推出新商品，擁有一批非常忠實的粉絲，此次推出的「只此可可別無其他」（Cacao y Nada）採用該公司在尼加拉瓜種植園栽培的可可豆，並利用可可豆周圍果肉提取的可可汁變甜。

儘管可可汁成分天然，有著類似於荔枝的甜味，日漸被視為一種單獨的產品，約一年前獲歐盟審核通過為一種食品，但德國20年前制定的可可法規（Kakao-Verordnung）嚴格認定，巧克力必須包含可可塊、可可粉、可可脂與糖。食品監管機關認定可可汁不是糖，因此「只此可可別無其他」不符合巧克力的定義。

違反可可法規的業者會被罰款與禁止出售商品，Ritter Sport總經理朗肯（Andreas Ronken）向媒體抱怨，如果能用豌豆製作素食香腸，巧克力就沒必要非用糖不可，也強調公司正用更健康的替代品取代糖，「巧克力全用可可豆製成，不需要另外加糖，卻不能稱為巧克力，這太荒謬了」。

Ritter Spor暫時同意先在「只此可可別無其他」下方貼上「可可果棒」（cocoa-fruit bar）的新標籤，也表明會施壓當局修改法規。朗肯指出，「我們的食品法需要跟上此類創新，他們必須醒醒，這是新現實。」

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