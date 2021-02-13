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防疫宵禁影響生意 日拉麵店賣「早餐」

綜合報導
日本部分拉麵店將營業時間改到早上。示意圖。（歐新社）
日本部分拉麵店將營業時間改到早上。示意圖。（歐新社）

日本東京等地因疫情實施緊急事態宣言，要求餐廳提早打烊、民眾晚間少出門。餐飲業為求生存，原本以晚餐為主的拉麵店與燒肉店出奇招，推出透早拉麵與透早燒肉，進軍早餐市場。

日本因嚴峻的新冠肺炎疫情，東京都、千葉縣、大阪府、京都府等地實施「緊急事態宣言」，預計到3月7日。日本朝日新聞報導，為了在疫情下求生存，晨間營業成為日本餐飲業的活路，相繼推出「透早拉麵」與「透早燒肉」等打破常規的早餐選項。

位於大阪市城東區的Gamou Smile拉麵店，原本營業時間為上午11時30分到下午3時，以及下午5時到8時，但是從去年秋天起，隨著確診者增加，夜間來店消費的客人隨之減少。

33歲的老闆深澤知洋當時思考是否應該繼續晚間營業，而他最後想出的答案，是晨間營業。深澤表示，希望讓晚上無法外食的客人，能在早上吃到好吃的拉麵。

Gamou Smile拉麵店的營業時間，配合大阪實施緊急事態宣言，改為上午7時到下午3時，晚餐時段則取消營業。

晨間營業的拉麵店平日吸引上班前與夜班下班後的上班族客群，周末的上午也有全家一起上門的客人，甚至有人在開店前就在店門口排隊。

現在Gamou Smile拉麵店上午7時到11時30分的晨間營業新時段，營業額約占三成。深澤說，他沒想到可以吸引這麼多客人，如果「透早拉麵」可以穩定的話，他也考慮在緊急事態宣言結束後，仍維持跟現在一樣的營業時間。

除了拉麵店因應疫情調整營業時間，原本只做午晚餐的燒肉店也開始進軍早餐市場。

被視為「燒肉界便利商店」的連鎖燒肉店「燒肉LIKE」，主打一人一爐，一個人也可以開心吃燒肉，部分分店因應疫情提早營業時間，並推出「透早燒肉套餐」。

燒肉LIKE神戶三宮店原本營業時間為上午11時到晚間11時，現在變更為上午9時到晚間8時，而「透早燒肉套餐」限定僅在開店後的2小時內提供。

疫情 日本 東京

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