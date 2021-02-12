泰漁民「夢到神仙」 拾獲稀世「龍珠」值千萬
泰國南部那空是貪瑪叻府（Nakhon Si Thammarat）一位貧苦漁民日前夢見一位老先生要他到海灘走一趟，還說他會收到「禮物」，結果竟真讓他找到一顆極罕見、又被稱為「龍珠」的橘色美樂珠（Melo pearl）。現在有位中國買家願出1千萬泰銖（約33.2萬美元）收購，讓漁民全家可以就此過上好日子。
影音來源：聯合新聞網
每日郵報報導，37歲的哈猜（Hatchai Niyomdecha）日前帶著全家人到海灘撿貝殼，竟然在貝殼裡發現一顆稀有的橘色珍珠。
美樂珠和牡蠣殼內的傳統珍珠不同，至今仍無法透過人工養殖，因此特別珍貴。顏色從橘色、棕褐色到棕色都有，又以橘色的價格最高。
哈猜回憶指出，他在幾天前做了一個怪夢，「一位留著長鬍子的老先生告訴我，要我到海灘走一趟，能拿到禮物，我想他帶著我找到這個珍珠」。他認為夢中的白鬍子老人是神仙，要幫他擺脫貧困。
報導指出，哈猜找到的美樂珠重7.68公克。他堅信價值高達1千萬泰銖，決心以最高價出售，因此婉拒鄰府富商與奢侈品收藏家分別開出的1百萬泰銖與5百萬泰銖。一位中國買家已抬價到哈猜心目中的價格，準備親自動身到哈猜家中驗貨。
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