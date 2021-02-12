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泰漁民「夢到神仙」 拾獲稀世「龍珠」值千萬

編譯周辰陽
泰國南部那空是貪瑪叻府漁民哈猜夢見一位老先生要他到海灘走一趟，還說他會收到一分「禮物」，結果竟真讓他找到一個極罕見的橘色美樂珠。（路透/Newsflare）
泰國南部那空是貪瑪叻府漁民哈猜夢見一位老先生要他到海灘走一趟，還說他會收到一分「禮物」，結果竟真讓他找到一個極罕見的橘色美樂珠。（路透/Newsflare）

泰國南部那空是貪瑪叻府（Nakhon Si Thammarat）一位貧苦漁民日前夢見一位老先生要他到海灘走一趟，還說他會收到「禮物」，結果竟真讓他找到一顆極罕見、又被稱為「龍珠」的橘色美樂珠（Melo pearl）。現在有位中國買家願出1千萬泰銖（約33.2萬美元）收購，讓漁民全家可以就此過上好日子。

影音來源：聯合新聞網

每日郵報報導，37歲的哈猜（Hatchai Niyomdecha）日前帶著全家人到海灘撿貝殼，竟然在貝殼裡發現一顆稀有的橘色珍珠。

美樂珠和牡蠣殼內的傳統珍珠不同，至今仍無法透過人工養殖，因此特別珍貴。顏色從橘色、棕褐色到棕色都有，又以橘色的價格最高。

哈猜回憶指出，他在幾天前做了一個怪夢，「一位留著長鬍子的老先生告訴我，要我到海灘走一趟，能拿到禮物，我想他帶著我找到這個珍珠」。他認為夢中的白鬍子老人是神仙，要幫他擺脫貧困。

報導指出，哈猜找到的美樂珠重7.68公克。他堅信價值高達1千萬泰銖，決心以最高價出售，因此婉拒鄰府富商與奢侈品收藏家分別開出的1百萬泰銖與5百萬泰銖。一位中國買家已抬價到哈猜心目中的價格，準備親自動身到哈猜家中驗貨。

泰國南部那空是貪瑪叻府漁民哈猜找到的美樂珠，有位中國買家現在願出1千萬泰銖收購。...
泰國南部那空是貪瑪叻府漁民哈猜找到的美樂珠，有位中國買家現在願出1千萬泰銖收購。（路透/Newsflare）

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