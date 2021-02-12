買「窮婦」遺物被笑… 他花1萬美元意外賺40萬

拉克夫人的屋內相當雜亂，亞歷克斯一進門就被這眼前的景象嚇傻。（取材自boredpanda）

加拿大 有名骨董收藏家亞歷克斯·阿奇博爾德(Alex Archbold)，用1萬元美金買下一名已故鋼琴老師的遺物，沒想到進門後才發現對方有囤積癖，屋內亂的跟垃圾堆一樣，但經過整理挖到許多有價值的物品，反而賺了40萬美元 ，直呼「這是至今我做過最好的投資 」。

據外媒報導，亞歷克斯·阿奇博爾德約5年前與妻子在加拿大艾德蒙頓(Edmonton)開設了一家名為好奇心公司(Curiosity Inc)的骨董店，同時也經營了一個YouTube頻道，到處尋找這些獨特、與眾不同的產品。

去年12月，亞歷克斯用1萬美金買下了一名已故鋼琴老師拉克(Bette-Joan Rac)的所有物品，他聽到別人說拉克夫人的收入不高，於是他不抱太大期望，只是想替YouTube頻道帶來一些流量。結果走進屋內後，眼前的景象讓他嚇傻，除了一台鋼琴外，雜物已堆滿整個角落。

亞歷克斯花了時間整理一番，沒想到發現雜物裡有純銀幣、裝滿現金的錢包、一個重達2公斤的銀條及裝滿鑽石戒指的袋子，他驚訝地說「我不知道這名品味獨特的鋼琴老師實際上是百萬富翁！」。

亞歷克斯把這些有價值的物品拿去拍賣，不能賣的家具和衣服則捐給慈善機構，經過三次拍賣後，總共收益為40萬美元，他也開心說著「我們投資了1萬美元，最後賣出40萬美元，這是我至今做過最好的投資了」。