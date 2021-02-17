日10歲力士 為相撲賭上一切

「我什麼也沒教他，這些都是毬太自己的天賦。」從小訓練毬太的熊谷爸，難掩驕傲地表示：「相撲需要天賦，而毬太正好擁有這樣的天才，他在同輩中已是冠軍級的少年選手，我相信他真的具有不一樣的特質！」圖為爸爸與毬太進行訓練。（路透）

相撲是歷史悠久的日本 國粹，除了體格天賦外、反覆而痛苦的高強度修行，也是每個職業力士的修練必經。儘管相撲作為日本「國家符號」的影響力，不斷被時代邊緣化。但年僅10歲的熊谷毬太全家，仍為了追相撲夢賭上一切。

路透報導，小學4年級的毬太，才正要開始發育的他，體重已85公斤、是同齡小學生平均的兩倍以上。從幼稚園就開始接受父親的嚴格訓練，毬太不僅體格壯碩，更是在白鵬盃「世界少年相撲大會」中，連續兩年取得同年齡組別的世界冠軍。

「我什麼也沒教他，這些都是毬太自己的天賦」熊谷爸爸難掩驕傲地表示：「相撲需要天賦，而毬太正好擁有這樣的天才，他在同輩中已是冠軍級的少年選手，我相信他真的具有不一樣的特質。」

孔武有力但十分害羞的毬太表示：「我喜歡相撲——因為我喜歡擊倒年紀更大的對手的痛快感覺！」

相撲雖是日本卻也逐漸式微。（路透）

熊谷爸爸表示，自己年輕的時候，也曾是業餘相撲選手，從小發現自己的兒子「可能是相撲天才」後，全家的重心、甚至是財產，全部投入在兒子的鍛鍊培訓上——像是為了毬太的未來發展，熊谷一家特別搬到了東京的江東區，因為這邊從江戶時代就是相撲運動的心臟、許多有實力的部屋也都集中在此地；同時，熊谷爸爸也嚴格地親自訓練兒子，從基礎的重訓到田徑、游泳 ，熊谷爸爸都會親自督導毬太「照進度鍛鍊」。

「相撲的鍛鍊是一種嚴格的修行，我想我不會用『享受』這個字眼來形容這段過程。」害羞的毬太，偷偷表示自己有的時候確實也有想過「放棄相撲」的打算，但在一家夢想還有機會更上一層樓的現在，自己絕對會堅持下去。（路透）

「相撲不僅是比重量噸位，各種平衡感、爆發力與身體柔軟度的訓練，也都是重要的實力。」但雖如此，對於毬太這種少年選手而言，體重發育仍然是之後進階的關鍵。

和媽媽、姊姊一起共進晚餐，但一人要吃一大鍋火鍋的毬太。（路透）

毬太目前85公斤，為了維持相撲體格的進化，10歲的他平均每天熱量攝取約2600~4000卡路里，每天的食物費用，對於一般家庭也是一筆不小的開銷，根據熊谷爸爸的說法：「毬太必須在小學畢業前，再增加20公斤…只有這樣，他才有機會被有名望的相撲部屋看中、成為新弟子修行。」

儘管力士的訓練越早越好，但根據日本相撲協會的說明：現代社會的正規訓練，最低的年齡門檻也必須要國中畢業、完成義務教育 者，才能成為相撲部屋的新弟子。其最基礎的規定門檻，是15歲以上、23歲以下，身體健康，身高167公分與體重67公斤以上者就有資格；但入門體格有沒有增重的訓練空間，似乎也是部屋在挑選弟子的其中一項重要指標。

小學4年級的毬太，今年10歲，就已經開始進行嚴格的相撲訓練。圖為被教練推倒的毬太。（路透）

熊谷父子倆就這樣在下課後不斷訓練，熊谷爸爸會用成年人的身材不斷推倒10歲的毬太。有時倒地的孩子會喘不過氣，甚至流下眼淚，但嚴格的熊谷爸爸教練仍會直接要他站起身來。但熊谷爸爸似乎不認為這些超齡鍛鍊是對小學生的壓力，「他有足夠的個人時間，也有和同學一起玩，只是另外有他該做的相撲訓練」。

儘管力士的訓練之路是越早越好，但根據日本相撲協會的說明：現代社會的正規訓練，最低的年齡門檻也必須要國中畢業、完成義務教育者，才能成為相撲部屋的新弟子。其最基礎的規定門檻，是15歲以上、23歲以下，身體健康，身高167公分與體重67公斤以上者就有資格；但入門體格有沒有增重的訓練空間，似乎也是部屋在挑選弟子的其中一項重要指標。圖為毬太在相撲部屋進行推輪胎的訓練。（路透）

「我從不賭博，但卻把一家人的全部人生，全部押在了我們家毬太的相撲天分！」熊谷爸爸表示，自己與兒子的夢想，是有朝一日讓毬太取得「橫綱」的最高頭銜。但嚴苛而磨人的訓練，對於年僅10歲、還尚未正式加入相撲部屋接受訓練傳統的毬太而言，確實也難免有些挫折與自我困惑。

對小學生來說，這樣的訓練是否太過嚴格？但熊谷爸爸似乎不認為這些超齡鍛鍊是對小學生的壓力，「他有足夠的個人時間，也有和同學一起玩，只是另外有他該作的相撲訓練。」（路透）

「相撲的鍛鍊是一種嚴格的修行，我想我不會用『享受』這個字眼來形容這段過程。」害羞的毬太偷偷表示，自己有的時候確實也有想過「放棄相撲」的打算，但在一家夢想還有機會更上一層樓的現在，自己絕對會堅持下去。