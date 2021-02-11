我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

一聲口哨一世情！英國100歲爺爺跟奶奶歡慶結婚80年

綜合報導
100歲爺爺跟98歲奶奶歡慶80周年結婚紀念日。（取材自推特Ashridge Home Care）
100歲爺爺跟98歲奶奶歡慶80周年結婚紀念日。（取材自推特Ashridge Home Care）

英國一對夫妻剛歡慶80周年結婚紀念日，成為全國婚姻最長壽的夫妻之一。

英媒「每日郵報」報導，現年100歲的戈萊特利（Ron Golightly）16歲時遇到當年14歲的貝麗（Beryl），戈萊特利的朋友當時對著正在過馬路的貝麗及其友人吹口哨。貝麗轉頭看到戈萊特利，立刻被他的「捲髮及燦笑」迷倒，之後相戀至今從不分離。

兩人交往四年後結婚，當時在二次世界大戰服役的戈萊特利還得申請「結婚證」才能趕回來辦婚禮。由於婚禮舉辦得倉促，沒來得及找攝影師為他們拍照，他們甚至還得從街上找路人擔任戈萊特利的伴郎。

現年98歲的貝麗說當時沒有浪漫的求婚，「戈萊特利肯定沒有屈膝求婚，兩人只是很順勢的討論結婚時間。」

兩人膝下有兩個女兒、六個孫子女，十個曾孫子女和一個曾曾孫子。1月初歡慶結婚紀念日時還收到英國女王寄來的賀卡，這張卡是皇室寄給他們的第四張卡。之前在他們70年、75年結婚紀念日以及戈萊特利100歲生日時都寄了卡片給他們。

貝麗認為婚姻長壽的秘訣在於溝通：「我們會試著透過交流跟交談解決問題，我認為這是關鍵。現代人常缺少足夠的交談。」貝麗表示他們在很年輕的時候就墜入愛河，「現在仍愛著彼此。」

貝麗同時透露長壽的秘訣：「我們年輕時很常運動。之前會帶著狗到各處散步。我們也總是吃得很健康。」

兩人75歲的女兒喬森（Sue Johnson）笑說爸媽相遇的經過，換到現在的時空結局可能完全不同：「人們可能會害怕在街上吹口哨造成的後果。搞不好會因此被關起來。」

英國 攝影

上一則

繼女王伉儷之後 查爾斯王子夫婦 也打了第1劑疫苗

下一則

印尼空難 疑因發動機推力不平衡

延伸閱讀

英媒披露3中國間諜被逐 北京駁斥渲染「威脅論」

英媒披露3中國間諜被逐 北京駁斥渲染「威脅論」
梅根再槓英王室？挾子報復加深裂痕 被罵「幼稚」

梅根再槓英王室？挾子報復加深裂痕 被罵「幼稚」
新研究：AZ疫苗 對南非變種病毒效力有限

新研究：AZ疫苗 對南非變種病毒效力有限
AZ疫苗運到！法國開始施打第3支疫苗 病故人數排歐第三

AZ疫苗運到！法國開始施打第3支疫苗 病故人數排歐第三

熱門新聞

雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25
北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組9日舉行記者會。(美聯社)

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

2021-02-09 08:57
世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬。（路透）

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

2021-02-07 09:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷