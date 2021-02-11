一聲口哨一世情！英國100歲爺爺跟奶奶歡慶結婚80年

100歲爺爺跟98歲奶奶歡慶80周年結婚紀念日。（取材自推特Ashridge Home Care）

英國 一對夫妻剛歡慶80周年結婚紀念日，成為全國婚姻最長壽的夫妻之一。

英媒「每日郵報」報導，現年100歲的戈萊特利（Ron Golightly）16歲時遇到當年14歲的貝麗（Beryl），戈萊特利的朋友當時對著正在過馬路的貝麗及其友人吹口哨。貝麗轉頭看到戈萊特利，立刻被他的「捲髮及燦笑」迷倒，之後相戀至今從不分離。

兩人交往四年後結婚，當時在二次世界大戰服役的戈萊特利還得申請「結婚證」才能趕回來辦婚禮。由於婚禮舉辦得倉促，沒來得及找攝影 師為他們拍照，他們甚至還得從街上找路人擔任戈萊特利的伴郎。

現年98歲的貝麗說當時沒有浪漫的求婚，「戈萊特利肯定沒有屈膝求婚，兩人只是很順勢的討論結婚時間。」

兩人膝下有兩個女兒、六個孫子女，十個曾孫子女和一個曾曾孫子。1月初歡慶結婚紀念日時還收到英國女王寄來的賀卡，這張卡是皇室寄給他們的第四張卡。之前在他們70年、75年結婚紀念日以及戈萊特利100歲生日時都寄了卡片給他們。

貝麗認為婚姻長壽的秘訣在於溝通：「我們會試著透過交流跟交談解決問題，我認為這是關鍵。現代人常缺少足夠的交談。」貝麗表示他們在很年輕的時候就墜入愛河，「現在仍愛著彼此。」

貝麗同時透露長壽的秘訣：「我們年輕時很常運動。之前會帶著狗到各處散步。我們也總是吃得很健康。」

兩人75歲的女兒喬森（Sue Johnson）笑說爸媽相遇的經過，換到現在的時空結局可能完全不同：「人們可能會害怕在街上吹口哨造成的後果。搞不好會因此被關起來。」