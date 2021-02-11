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男訂情人節蛋糕送「5女友」 店家神回：別擔心！

聯合新聞網
店家將對話截圖公開後，留言區蓋起高樓。(取材自Pandora Cakes)
店家將對話截圖公開後，留言區蓋起高樓。(取材自Pandora Cakes)

即將迎來西洋情人節，許多情侶們會精心準備禮物，向另一伴訴說愛意，給兩人留下深刻、幸福的回憶。但馬來西亞有家蛋糕店家分享一張照片，一名男子向店家訂了五個情人節蛋糕，且指定送給五位不同的女友，荒唐行徑令網友們大驚。

店家在自己的粉絲專頁上貼出了一張對話截圖，一名男子向店家訂購了五個情人節蛋糕，當店家向男子詢問外送的地址時，男子卻表示這五個蛋糕分別需要送去五個不同的地方，男子同時也提到「這次的delivery list（配送清單）和上次有點不一樣，其中兩個是新交的」，對此店家也貼心的回覆「MCO（馬來西亞行動管制令）時期，即使跟女朋友們分隔兩地也不用擔心，我們會毫無疑問地幫您把蛋糕送到她們的手上」。

文章發布後，留言區蓋起高樓，「驚不驚喜，意不意外」、「送去的時候記得要說一句，妳男朋友對妳真好」、「哪一個女生收到芒果口味的蛋糕請妳細細品嘗」、「果然是漁夫，撒個漁網逐個享受」、「果然是時間管理大師」、「接下來誰剛好收到六吋的芒果蛋糕，請務必分享，哈哈」、「前提是要找全部喜歡同一個口味蛋糕的女人」、「期待後續的分享」。

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