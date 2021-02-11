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曾被嘲猴臉…「狼女」為愛剃毛 與帥女浴愛河

綜合報導
進入青春期的蘇帕剪去臉部多餘的毛髮，露出陽光清秀的臉孔。(取材自蘇帕臉書)
進入青春期的蘇帕剪去臉部多餘的毛髮，露出陽光清秀的臉孔。(取材自蘇帕臉書)

泰國女孩蘇帕（Supatra Sasuphan）患有先天性遺傳多毛症，全身長滿體毛，尤其臉部更是被長長毛髮覆蓋，難見其廬山真面目。蘇帕從小就因怪異樣貌而被同學取笑是「猴臉」，幸好蘇帕生性樂觀活潑，漸漸交到好友，如今也遇上真心喜愛的同性伴侶，為她剃去多餘毛髮，兩人共度幸福生活。

綜合外媒「CGTN」、「每日郵報」、「[email protected]!」報導，蘇帕罹患先天性遺傳多毛症，是一種由基因突變導致全身毛髮過度生長的罕見疾病。自有紀錄以來，全球僅有50件病例被記載，也由於全身多毛特徵，罹患這種罕病的病患多被稱為「狼人」。

蘇帕在學生時期經常被同學嘲笑是「猴臉」、「狼女」，父母也因此感到愧疚，幸好蘇帕生性開朗活潑，對於同學不友善的態度，只覺得「不懂為什麼要嘲笑我，我只是毛髮比別人多」，樂觀的她也漸漸在學校交到不少好朋友。

蘇帕從出生那刻起注定帶著多毛髮的樣貌與人相處，但蘇帕說她早就接受了，也始終留著長毛髮。直到青春期到來，蘇帕第一次遇見令她動心的男孩，她為愛剔除臉上的毛髮，露出陽光清秀的臉孔。

世人都因「全身長滿體毛的狼女孩」而記得她，但蘇帕自認與一般人無異，活潑開朗的她現在與另一名帥女孩慶祝一年四個月的交往紀念日，照片中兩人展開笑顏，共度年輕情侶的幸福生活。

蘇帕與情人發文共同慶祝交往紀念日。(取材自蘇帕臉書)
蘇帕與情人發文共同慶祝交往紀念日。(取材自蘇帕臉書)

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