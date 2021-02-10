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饒舌歌手小烏茲弗特 2400萬美元粉鑽鑲額頭

編譯張君堯
現年26歲的饒舌歌手小烏茲弗特，在3日的限時動態中展示自己最新的「配件」，一顆10克拉以上的粉鑽，並打上「美麗是痛苦的」作為標題。（取材自Instagram）
現年26歲的饒舌歌手小烏茲弗特，在3日的限時動態中展示自己最新的「配件」，一顆10克拉以上的粉鑽，並打上「美麗是痛苦的」作為標題。（取材自Instagram）

美國饒舌歌手「小烏茲弗特」（Lil Uzi Vert）向來以誇張、瘋狂的風格受粉絲喜愛，他近日更直接將一顆價值2400萬美元的粉鑽「鑲進額頭」，還自曝多年前就開始為這顆鑽石存錢。

現年26歲的小烏茲弗特，在日前的限時動態中展示自己的「最新配件」，並打上「美麗是痛苦的」（Beauty is pain）作為標題，影片中他講述更多有關「如何將如此大的鑽石鑲入額頭」的過程及細節。

他指出自己額頭內現在有個條狀固定物，只因鑽石才剛鑲上沒多久、傷口還是腫脹的，並強調「消腫後條狀物會變短，如此一來鑽石就會固定住」，過程中還不斷戳弄鑽石，顯示它仍未固定。

美國饒奢歌手「小烏茲弗特」向來以誇張、無厘頭的風格受粉絲喜愛，他近日竟直接將一顆...
美國饒奢歌手「小烏茲弗特」向來以誇張、無厘頭的風格受粉絲喜愛，他近日竟直接將一顆價值2400萬美元的粉鑽鑲在額頭上。（取材自Instagram）

小烏茲弗特曾在上月30日的推文中透露，自從2017年他就一直為這顆粉鑽付錢給珠寶商「艾連特」（Eliantte & Co），「那是我第一次看到純正的天然粉色鑽石」，還開玩笑地炫耀「現在我的臉上有很多個M（百萬）」。

該粉色鑽石大小約10至11克拉，小烏茲佛特強調其價值比自己擁有的所有名車豪宅加起來「更貴」。

除了小烏茲弗特以外，多位知名饒舌歌手和名人的珠寶供應商艾連特（Elliot Eliantte）也於2日貼出影片，只見小烏茲弗特在錄音室做音樂，額頭上閃亮亮的鑽石讓人難以忽視。

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